Aus in Anderlecht: René Weiler muss gehen

ANDERLECHT - Sechs Tage nach dem 0:3 gegen Bayern München in der Champions League haben sich der belgische Fußball-Meister RSC Anderlecht und Trainer René Weiler getrennt. Das gab der Verein am Montag auf seiner Homepage bekannt.

René Weiler ist nicht länger Trainer des RSC Anderlecht. Foto: Andreas Gebert (dpa)



Der 44-jährige Weiler, ehemaliger Coach beim 1. FC Nürnberg, hatte Anderlecht seit dem Sommer des vergangenen Jahres betreut.

Der Schweizer feierte mit seiner Mannschaft in der abgelaufenen Saison den Gewinn der belgischen Meisterschaft und zog in das Viertelfinale der Europa League ein. Dort scheiterte der Club erst am späteren Sieger Manchester United.

