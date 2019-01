Australian-Open-Siegerin gekürt: Osaka triumphiert

Japanerin gewinnt das Turnier und wird Nummer eins der Weltrangliste - vor 26 Minuten

MELBOURNE - Naomi Osaka musste harten Widerstand von Petra Kvitova im Finale der Australian Open brechen und nach vier vergebenen Matchbällen sogar noch zittern. Doch die US-Open-Siegerin behielt die Nerven und ist damit nun die beste Tennisspielerin der Welt.

Die neue Beste: Mit ihrem Australian-Open-Sieg erobert Osaka Platz eins der Weltrangliste. © Lukas Coch/AAP (dpa)



Die Japanerin Naomi Osaka hat erstmals die Australian Open der Tennisprofis gewonnen. Die 21-Jährige bezwang die Tschechin Petra Kvitova am Samstag mit 7:6 (7:2), 5:7, 6:4, nachdem sie im zweiten Satz zunächst drei Matchbälle nicht nutzen konnte. Für Osaka ist es der zweite Grand-Slam-Titel nach dem Erfolg bei den US Open im vorigen September.

Bescheiden und fast unsicher nahm Osaka den Daphne Akhurst Memorial Cup von Ex-Siegerin Li Na aus China entgegen und entschuldigte sich: "Reden sind nicht meine Stärke. Ich hatte vorher Notizen gemacht, aber ich habe den Rest, den ich sagen wollte, vergessen." An die zuvor den Tränen nahe Kvitova gerichtet, meinte sie: "Ganz ehrlich, ich wollte nicht, dass das unser erstes Match wird."

Die in den USA lebende Tochter eines Haitianers und einer Japanerin erhält ein Preisgeld von umgerechnet knapp 2,6 Millionen Euro und wird zudem am Montag erstmals die Weltrangliste anführen - noch nie zuvor war ein Spieler oder eine Spielerin aus Asien in der Tennis-Historie die Nummer eins. Kvitova verpasste nach den Wimbledonsiegen 2011 und 2014 ihren dritten Grand-Slam-Titel. Die 28-Jährige wäre bei einem Sieg ihrerseits die neue Nummer eins geworden.

dpa