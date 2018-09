Für einen Nürnberger Heimerfolg gegen Mainz würde sprechen, dass sich der FCN zuhause den Rheinhessen in den vergangenen knapp 18 Jahren lediglich einmal beugen musste. Die Nürnberger Mainz-Besuche hingegen waren selten einträglich. Ausnahmen bestätigen allerdings die Regel: Beim 5:2-Auswärtserfolg 1997 geht der Schachzug von Trainer Felix Magath auf, Christian Möckel statt Martin Driller von Beginn an stürmen zu lassen. Der spätere Club-Chefscout trifft zweimal, ist so maßgeblich am vierten Sieg in Folge beteiligt. Noch torhungriger ist der FCN in der Zweitliga-Spielzeit 1975/76. © Sportfoto Zink / DaMa