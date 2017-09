Auswärtssieg: Leipzig bremst den Aufschwung des HSV

Die Hamburger und die Sachsen eröffneten den 3. Bundesliga-Spieltag - vor 1 Stunde

HAMBURG - Zum Auftakt des 3. Spieltags in der Bundesliga kassierte der Hamburger SV nach zwei Siegen in Folge eine Niederlage: Nach 90 Minute hieß es gegen RB Leipzig 0:2. Am Samstagabend bestreiten dann Hoffenheim und die Bayern das Spitzenspiel.

Hamburger SV - RB Leipzig 0:2 (0:0)

Fünf Tage vor dem Champions-League-Debüt hat RB Leipzig in der Bundesliga den zweiten Saisonsieg gefeiert und ist vorübergehend auf Rang drei geklettert. Die Sachsen setzten sich am Freitagabend mit 2:0 (0:0) beim Hamburger SV durch. Die Gastgeber verpassten damit den möglichen 500. Bundesliga-Heimsieg und einen perfekten Saisonstart mit drei Siegen aus drei Spielen. Naby Keita (67. Minute) und Nationalspieler Timo Werner (75.) erzielten vor 50.321 Zuschauern in Hamburg die Tore. Die Norddeutschen rutschten durch die erste Saisonpleite zunächst auf Rang fünf ab. RB Leipzig feiert am Mittwoch bei AS Monaco sein Königsklassen-Debüt.

dpa