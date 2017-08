Tobias Werner ist da - und fügt sich gleich nahtlos ein ins Mannschaftsgefüge von Trainer Michael Köllner: Der Neuzugang aus Stuttgart, der auf Leihbasis für eine Saison zum 1. FC Nürnberg kam, zeigte bei seinem ersten Training am Dienstag gleich, was er so mit und ohne Ball so kann. Wir haben die Bilder.