Sieben Weltmeistertitel, 91 Siege, 68 Pole-Positions und 77 schnellste Rennrunden: Michael Schumacher aus Kerpen ist der erfolgreichste Pilot der Formel-1-Geschichte. Sein schwerer Ski-Unfall in Frankreich schockte nicht nur die Rennsportfans in aller Welt. Seitdem wurde es ruhig um den ehemaligen Motorsport-Champion.

Tim Leibold probiert sich am Trainingsplatz als Fotograf, Hanno Behrens zieht schwere Gewichte über den Rasen und alle schwitzen: Am zweiten Tag im Trainingslager des 1. FC Nürnberg staunen die Fans, wie hart die Clubspieler für die Bundesliga trainieren.

Bisher lief die Vorbereitung gut: Vier seiner fünf Testspiele konnte der Club gewinnen, nur gegen Halle musste man sich knapp geschlagen geben. Im Trainingslager in Südtirol gilt es nun, am letzten Feinschliff zu arbeiten. Am Freitag erreichten die Club-Profis das Seehotel in Natz-Schabs.