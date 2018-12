Das Kleeblatt beginnt in Köln mutig. Doch schnell findet auch das spielerische Geschick der Hausherren ihren Ausdruck. Pech, eine doppelte Fehlentscheidung, Unvermögen und Goalgetter Terodde führen am Ende zu einem 0:4 aus Fürther Sicht. Jetzt sind Sie dran: Geben Sie den Kleeblatt-Jungs Schulnoten von 1-6! Die Auswertung des Votings erfolgt am Montag, dann vergleichen wir die Noten der User mit denen der Sportredaktion und des "kicker". © Sportfoto Zink / WoZi