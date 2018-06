Hochsommerlich warm war's am Mittwoch am frühen Abend in Kasan, angeblich sogar richtig heiß. Eine gute Ausrede für das phasenweise blamable 0:2 gegen Südkorea? Nö. Gleich fünf personelle Änderungen nahm der Bundestrainer gestern in seiner Startelf vor, neun waren es im ganzen Turnier. Eine Ausrede? Nö. Es war einfach uninspirierter, ideenloser, langsamer Fußball.