Baba belohnt Schalke - Einmal Bungert ist zu wenig

Balo-wer? Nizza ist königsblau - Mainz spielt zu Hause remis - vor 3 Stunden

NIZZA - Nizza weiß nun, wer der Baba ist. An der Côte d'Azur behält Schalke die Oberhand. Der Torschütze: Ein Ex-Fürther. Mainz liegt gegen andere Franzosen derweil lange vorne, ehe es doch noch den Ausgleich setzt.

Gelsenkirchener Kollektivjubel: Die Kollegen gratulieren Ex-Fürther Baba. Foto: doa



Nizza - Schalke 0:1 (0:0)

Neuzugang Abdul Rahman Baba, in Fürth noch in guter Erinnerung, hat dem FC Schalke 04 einen erfolgreichen Start in die Europa League beschert und die Torflaute der Königsblauen nach 258 Minuten beendet.

Und dann ist er drin

Die Leihgabe vom FC Chelsea, die beim Kleeblatt einst groß aufspielte, auf der Insel aber zuletzt nicht glücklich wurde, erzielt den Siegtreffer zum 1:0 beim französischen Tabellenzweiten OGC Nizza.

Gegen die vom früheren Bundesliga-Coach Lucien Favre trainierten Franzosen sorgte Baba damit nach zuletzt zwei Niederlagen in der Bundesliga für das ersehnte Schalker Erfolgserlebnis unter dem neuen Trainer Markus Weinzierl. Der frühere UEFA-Pokal-Sieger hat sich damit eine gute Ausgangsposition in Gruppe I verschafft. Im nächsten Gruppenspiel gegen RB Salzburg am 29. September können die Schalker vor heimischer Kulisse bereits einen großen Schritt Richtung Zwischenrunde machen. Weiterer Gegner in Gruppe I ist noch der russische Vertreter FK Krasnodar.

Baba, der bereits beim FC Augsburg unter Weinzierl gespielt hatte, erzielte in der 75. Minute nach Vorarbeit des eingewechselten Max Meyer den Siegtreffer. Sein Schuss wurde noch leicht vom langjährigen Bundesliga-Verteidiger Dante abgefälscht. Auf der Gegenseite stellte Superstar Mario Balotelli keine große Gefahr dar.

Mainz : St. Etienne 1:1 (0:0)



Der FSV Mainz 05 hat bei seinem Europa-League-Debüt derweil einen perfekten Einstand knapp verpasst. Gegen den französischen Rekordmeister AS St. Etienne kam der Bundesligist nur zu einem 1:1.

Nachdem Kapitän Niko Bungert die Rheinhessen in der 57. Minute in Führung gebracht hatte, gelang Robert Beric vor 20.275 Zuschauern in der 88. Minute der Ausgleich für die Gäste.



