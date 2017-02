Back in Bratislava: Vittek will's nochmal wissen

BRATISLAVA - Er machte Spaß! In der Saison 2005/06 setzte Robert Vittek im Club-Dress zu einer unverschämten Torejagd an. Bis zum 19. Spieltag noch torlos, ließ es der Nürnbergs Wunderstürmer im Anschluss 16 Mal krachen. Seit 2007 ist der der slowakische Top-Angreifer kein Franke mehr. Und seit Dienstag zurück bei Slovan Bratislava.

Vittek war wertvoll für den Club. Nun stürmt Nürnbergs einstiger Top-Torjäger wieder für Slovan Bratislava © Horst Linke



Der inzwischen 34-Jährige werde schon am Samstag im Liga-Spiel gegen Meister Trencin im Dress des slowakischen Rekordmeisters antreten, teilte der Vitteks neuer und alter Arbeitgeber an eben jenem Dienstag also mit. Vorerst hat der ballgewandte Angreifer, der 2010 bei der WM in Südafrika Italien mit seiner Schnelligkeit, Wucht und Raffinesse quasi im Alleingang aus dem Turnier verabschiedete, einen Vertrag bis Ende der aktuellen Saison unterschrieben – mit der Möglichkeit einer Verlängerung.

Tore, Tore, Tore

Bereits 2013 war Vittek, der nach Angaben der Nachrichtenagentur Sita mit 23 Toren immer noch erfolgreichster Torschütze der slowakischen Nationalmannschaft ist, zu Slovan zurückgekehrt, ehe ihn im vergangenen Herbst der ungarischen Klub Debrecin verpflichtete.

In Nürnberg wird man sich freuen, dass einer von Nürnbergs Lieblingsstürmern - nach Verletzungen seit Dezember zudem ohne Engagement - wieder einen Job hat. Man verbindet viel in der Noris mit dem angenehm ausgeglichenen Angreifer - vor allem Tore! Von Hans Meyer in Position gebracht, zahlte Vittek das Vertrauen des Trainers damals mit Treffern zurück. Dreimal schnürte der Stürmer in der Saison 2005/2006 weg einen Doppelpack. In den beiden aufeinanderfolgenden Partien des FCN gegen Duisburg und Köln markierte Vittek je drei Treffer. Dreimal erhielt der Herzensnürnberger die kicker-Note 1 in Serie.

Doch leider blieben danach, wie in Vitteks gesamter Karriere, Verletzungen ein unangenehmer Begleiter des heute 34-Jährigen. Den größten Erfolg in der jüngsten Vereinsgeschichte des FCN – den Pokaltriumph 2007 – verfolgte dieser daher von der Bank aus. Es war das linke Knie, das dem Torjäger Sorgen bereitete: Der Meniskus war in Mitleidenschaft gezogen, nach einem Knorpelschaden verzögerte sich sein Comeback aufgrund Erkrankungen und weiterer Blessuren.

Vitteks Fehlen war einer der Mühlsteine, der den Club in der Abstiegssaison nach dem Pokalsieg in die Zweitklassigkeit rissen. Zu Beginn der Spielzeit 2008/09 wechselte der Angreifer zum französischen Erstligisten OSC Lille.

Ein bisschen Wehmut bleibt

Am Neuen Zabo tröstete man sich über den Abgang mit einer Ablösesumme von rund vier Millionen Euro. Irgendwie jedoch ist man in Nürnberg seitdem ein bisschen unglücklich. Ein Fakt, der angesichts Vitteks Verdienste um den Club sicher nachvollziehbar ist.

