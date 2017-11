Backenfett für die Bayern: Ein Club-Triumph wird 50

Heldenschau beim Traditionsverein: Fünfmal Brungs und noch mehr Tore - vor 14 Minuten

NÜRNBERG - Vorzeitig Gratulieren bringt Unglück. Vermeintlich. Muss aber nicht. Das bleibt mit Blick auf den Club-Coup zumindest zu hoffen, der an diesem Samstag runden Geburtstag feiert. Am 2. Dezember 1967 fegen Fünffach-Torschütze Franz Brungs und seine Mitstreiter aufstrebende Bayern von Frankens Vorzeigefeld, 7:3!

Jubelszene! Franz Brungs hat eben den ersten seiner fünf Treffer gegen in Nürnberg arg malträtierte Münchner markiert. © Friedl Ulrich



Elf Nürnberger auf dem Platz und ein Max Merkel an der Seitenlinie. Das rot-schwarze Starensemble, der ultimative Gute-Laune-Club. Seinen Meistermacher einmal ausgeklammert, wird er Bestnoten erhalten. An diesem 2. Dezember 1967. Siebenmal die Eins und viermal die Zwei trägt der kicker für Nürnbergs Startelf-Helden ein. Als Noten und Arbeitsnachweis. An diesem wunderbaren Winterabend, als der FCN die Bayern im Städtischen Stadion zerschmettert.

Der Club ist furios in die Saison gestartet. Als Tabellenerster empfängt er vor 50 Jahren den Tabellenzweiten, die Emporkömmlinge aus München - Gerd Müller, Franz, Beckenbauer und ihre selbstbewusste Mitstreiter. 65.000 sind ins Stadion gekommen. Sie stehen, sie raunen. Sie sehen, wie Heinz Strehl, Nürnbergs Kapitän und Rekord-Torschütze, die Heimmannschaft nach einer knappen halben Stunde in Führung knallt. Strehl jagt die Kugel nach Leo Leupolds herrlicher Hereingabe ins rechte Kreuzeck. Keine Minute später nutzt Schorsch Volkert eine Kopfballablage von Franz Brungs, um per Direktabnahme auf 2:0 zu stellen.

Sepp Maier und seine Kollegen sind auf dem Boden der Realität gelandet. Und krabbeln in Person des verunsicherten Bayern-Keepers auf eben jenem. Als die Katze aus Anzing das Spielgerät aus den aufnahmebereiten Händen gleiten lässt, ermöglicht dies Instinkstürmer Brungs aus der Nahdistanz, Nürnbergs Führung vor der Pause auszubauen.

Eines schöner wie das andere

Nach Wiederbeginn lässt es Brungs vier weitere Male klappern. 25 Tore wird sich der Rakentsürmer aus dem Rheinland am Ende der aus Nürnberger Sicht so erfreulichen Saison aufs Konto buchen. Gegen die Bayern sind es an diesem wunderbaren Winterabend insgesamt fünf. Eines schöner wie das andere. Gegen einen in der Auflösung begriffenen Defensivverband der Gäste demonstriert der Goalgetter gewaltige Vollstrecker-Qualitäten - formidabel eingesetzt von den Teamgefährten. Etwa von Zick-Zack-Cebinac, dessen famose Flanken Blaupausen für erfolgreiche FCN-Angriffe schaffen.

In der Rückrunde schwächelt die Merkel-Truppe etwas. Doch passenderweise erneut gegen die Bayern, welche den Club erst 1987 als Rekordmeister ablösen werden, macht der FCN zum neunten Mal sein Meisterstück - durch ein 2:0 in der Landeshauptstadt.

Natürlich Brungs

Brungs und Strehl, Nürnbergs Dauer-Torschützen also, treffen in München. Brungs, der Blondschopf, den man fortan ausschließlich “Goldköpfchen“nennen wird, mit dem Kopf. Angekündigt und auf den Weg gebracht hatte er Nürnbergs letzten Meister-Coup in der Hinrunde. Gegen die Bayern. An einem unvergesslichen Winterabend. Er, Franz Brungs, zehn andere Spieler und Max Merkel.

Andreas Pöllinger