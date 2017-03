Bader raus! Hannover-Episode endet abrupt

Ex-Nürnberger fliegen: Auch Möckel wird vom Verein freigestellt - vor 40 Minuten

HANNOVER - Früher Nürnberg und jetzt arbeitslos: Hannover trennt sich mit sofortiger Wirkung Sport-Geschäftsführer Martin Bader und dem sportlichen Leiter Christian Möckel. Nachfolger wird der ehemalige Schalke-Manager Horst Heldt.

Das ging aber flott: Bei Hannover 96 geht die kurze Ära Martin Bader nun zu Ende. © Sportfoto Zink / WoZi



Das ging aber flott: Bei Hannover 96 geht die kurze Ära Martin Bader nun zu Ende. Foto: Sportfoto Zink / WoZi



Dies gab der Zweitligist am Sonntag bekannt. Der Aufsichtsrat von 96 hatte tagsüber über die aktuelle sportliche Lage beim Tabellendritten - und die jüngste sportliche Talfahrt beraten. Zuletzt hatten die Hannoveraner nur drei der letzten sieben Ligaspiele gewonnen. Die in Nürnberg bestens bekannten Bader und Möckel hatten ihre Posten an der Leine am 1. Oktober 2015 angetreten.

Bilderstrecke zum Thema Bader ist beim FCN Geschichte: Ein Rückblick auf eine Ära Es war ein Auf und Ab, eine Zeit zwischen Siegen für die Ewigkeit und der Konsolidierung des Vereins. Im Sommer 2015 hat Martin Bader den 1. FC Nürnberg nach über elf Jahren verlassen. Ein Rückblick auf seine Karriere.



"Die Gremiumsmitglieder sind der Auffassung, dass zum Erreichen des Aufstiegs die sportliche Führung des Klubs verändert werden muss", heißt es in der Pressemitteilung. Als Nachfolger ernennen die Niedersachsen Horst Heldt, der zuvor beim VfB Stuttgart und für den FC Schalke 04 als Teammanager arbeitete und nun die Jobs der Ex-Nürnberger in Personalunion übernimmt. Trainer Daniel Stendel bleibt derweil weiter im Amt.

ama