Badminton in Zirndorf: Wanderpokal für TV Lauf

Stadtmeisterschaften zogen Federball-Jäger aus der Region an

Zum vierten Mal hat der TSV Zirndorf die Zirndorfer Stadtmeisterschaft um den Bibertpokal im Badminton ausgetragen. Die Disziplinen Damen- und Herrendoppel sowie das Mixed wurden an zwei Tagen in unterschiedlichen Leistungsklassen gespielt. Insgesamt meldeten sich 53 Paarungen zum Turnier an, die über das gesamte Wochenende 139 Spiele austrugen.

Durchschnittlich nahm ein Match 32 Minuten in Anspruch und forderte von allen Teilnehmern höchste Konzentration, Ausdauer und Geschicklichkeit (auf dem Foto: Peter Pinzer, hinten, und Stefan Tatar). Zum Schluss stellte sich noch die Frage, wer den Wanderpokal, den sogenannten Bibertpokal, mit nach Hause nehmen durfte. Die Trophäe wird an den erfolgreichsten Verein des Turniers überreicht.

Am Ende schaffte das erneut der TSV Lauf, der den Cup bis zur nächsten Stadtmeisterschaft behalten darf. Das spornt den TSV Zirndorf an, sich die Trophäe im nächsten Jahr zurückzuholen. fn/Foto: Wolfgang Zink