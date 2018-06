Bagatskis beerbt Banchi: Bamberg präsentiert neuen Coach

Der 51-jährige Lette war zuletzt bei Maccabi Tel Aviv unter Vertrag - vor 1 Stunde

BAMBERG - Brose Bamberg hat einen neuen Trainer: Der neunmalige deutsche Meister hat Ainars Bagatskis mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet. Damit steht auch fest, dass Luca Banchi nicht mehr länger Coach bei den Oberfranken sein wird.

Der 51-jährige Bagatskis war zuletzt bei Maccabi Tel Aviv unter Vertrag, zudem trainierte er die Nationalmannschaft seines Landes. "Ich freue mich auf die Herausforderung. Es waren sehr angenehme Gespräche und für mich war schnell klar: hier will ich arbeiten. Natürlich ist es momentan keine einfache Zeit. Brose war jahrelang das deutsche Aushängeschild. Um dort wieder hin zu kommen, müssen wir von Tag eins an hart arbeiten. Das wird unsere Medizin sein", wird der Lette auf der Vereinswebsite zitiert.

Bagatskis kļūst par Vācijas basketbola kluba Bambergas «Brose» galveno treneri https://t.co/92glJa9zzf pic.twitter.com/7dct1Pv69E — LTV Sports (@ltvsports) 30. Juni 2018

"Ich mag den europäischen Style in Kombination mit amerikanischen Elementen. Mein Ziel ist es, dass die Brose-Fans diese Art von Basketball zu sehen bekommen. Wir wollen eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern, um das zu ermöglichen", so Bagatskis. Bis 2006 war er als Spieler aktiv, holte unter anderem neun Meistertitel in drei Ländern. Zudem spielte er 14 Jahre in der lettischen Nationalmannschaft, nahm an vier Europameisterschaften teil. Seine erste Trainerstation hatte er ebenfalls in Lettland bei Barons Riga. Zuletzt coachte er Maccabi Tel Aviv. Dort gewann er den israelischen Pokal. Von 2011 bis 2017 war er zudem Coach der lettischen Nationalmannschaft.

Die Verpflichtung Bagatskis bedeutet auch, dass Luca Banchi nicht mehr nach Bamberg zurückkehren wird. Der Italiener übernahm Brose im März und brachte die Mannschaft von Platz neun bis ins Play-off-Halbfinale. Zudem endet nach vier Jahren auch die Zeit von Ilias Kantzouris als Assistant Coach. "Wir danken Luca für alles, was er in den letzten Monaten für den Verein getan hat. Er kam als 'Feuerwehrmann' und hat geschafft, dass das Team und die Fans wieder Spaß am Basketball bekamen. Viele vergessen: im April waren wir weit von einer Playoff-Teilnahme entfernt; die Saison abgeschlossen haben wir auf Platz drei. Das alles haben wir Luca zu verdanken", sagte Geschäftsführer Rolf Beyer.

Am Ende habe man sich nicht gegen Banchi, sondern für Bagatskis entschieden. "Der gesamte Verein wünscht Luca auf seinem weiteren Weg alles Gute. Ebenso wie Ilias Kantzouris. Er hat sich in den letzten vier Jahren immer in den Dienst des Vereins gestellt. Das verdient Dank und Anerkennung. Auch Ilias wünschen wir nur das Beste für die weitere Zeit."

sha