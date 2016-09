Baiersdorfer Radteam mit vielen guten Plätzen

Herrmann Radteam startete mit sieben Staffeln in Höchstadt, in Fuschl und in Freising - vor 54 Minuten

BAIERSDORF - Das Herrmann Radteam war bei vier großen Rennevents vertreten. Der größte Teil des Teams stand beim Medwork-Triathlon in Höchstadt am Start.

Feierte auf dem Podest: Benjamin Korndörfer (re.) vom Baiersdorfer Radteam Herrmann. © Foto: privat



Feierte auf dem Podest: Benjamin Korndörfer (re.) vom Baiersdorfer Radteam Herrmann. Foto: Foto: privat



In Höchstadt waren die sieben Staffeln durch Mitglieder des Herrmann Radteam, wobei die Jugend in den Klassen U 15 zwei Teams stellte, durch Freunde und Bekannte des Teams und durch Mitarbeiter von Herrmann Baiersdorf, besetzt. Die Staffel um Lukas Herrmann mit Schwimmer Stefan Kraus und Läufer Pascal Heinlein passierte als erstes das Ziel in der Jedermann-Klasse.

Über die Kurzdistanz hatten sich die „Herrmänner“ viel vorgenommen. Die Staffel um Stefan Herrmann mit Schwimmer Fabian Lotz und Läufer Robert Braun sah sich mit der Profi-Staffel um Schwimmer Faris Al-Sultan — Ironman-Weltmeister und mehrfacher Ironman-Hawai-Gewinner — Radfahrer Gerald Fischer und Läufer Swen Lundberg — Ironman-Sieger von 2015 — namhafter Konkurrenz gegenüber.

Am Start ging es gleich zur Sache. Stefan Kraus zeigte eine starke Schwimmleistung und übergab mit einer guten Minute Rückstand an Stefan Herrmann. Dieser gab ab der ersten Minute alles und einen Vorsprung von mehr als sieben Minuten heraus. Die Vorentscheidung. Läufer Robert Braun brachte den Sieg in der Kurzdistanz souverän nach Hause.

Im Salzburger Land standen die beiden bergerprobten Transalp-Drittplatzierten Christian Dengler und Maximilian Hornung beim zehnten Eddy Merckx Classic in Fuschl (Österreich) am Start. Das Rennen hielt für die Fahrer auf rund 170 anspruchsvollen Rennkilometern 2238 Höhenmeter bereit.

Tempo gleich zum Start

Bereits die ersten drei Anstiege, die sich innerhalb der ersten 50 Kilometer befanden, verlangten den Fahrern durch das hohe Renntempo und die großen Steigungsprozente einiges ab. Bei den Anstiegen bildeten sich kleinere Spitzengruppen, immer waren Dengler und Hornung dabei.

Auf den Flachstücken wuchsen die Gruppen wieder auf rund 30 bis 40 Fahrer an. Erst nach 130 Kilometern wurde das Feld während eines Anstieges auf 20 Fahrer verkleinert. 20 Kilometer vor dem Ziel enteilte Hornung mit einem enormen Austritt aus dem Sichtfeld der Spitzengruppe enteilen. Lange sah es so aus, als ob der Ausreißversuch den Tagessieg einbringen könnte. Doch zehn Kilometern vor dem Ziel wurde das Tempo in der Verfolgergruppe stark erhöht und Hornung kurz vor dem Gipfel gestellt.

Auf Grund des enormen Renntempos in der Spitzengruppe mussten Dengler und Hornung abreißen lassen. Dengler entschied aber den Sprint der ersten Verfolgergruppe für sich und fuhr den achten Rang (AK Rang sechs) ein. Hornung erreichte das Ziel als 17. (AK Rang 13) ebenso in der ersten Verfolgergruppe.

Auch bei der 36. Austragung des Freisinger Volksfestkriteriums standen die Baiersdorfer motiviert am Start. In einem packenden Rennen sprinteten sie auf 66 rasanten Kilometern um die Punkte und die Platzierungen. Nach der letzten Wertung fuhr Benjamin Korndörfer den dritten Platz ein.

Er musste sich nur Martin Kiechle und Jonas Schmeiser (beides RSC Kempten) geschlagen geben. Christopher Schunk, der bereits mit seinem sechsten Rang am Vortag beim 19. Sparkassencup Zwickau stark gefahren war, zeigte ebenfalls eine tolle Vorstellung und rundete das Teamergebnis mit Rang vier ab.

en