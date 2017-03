Bald-Erlanger Büdel: "Manche sagen Söldner zu mir"

ERLANGEN - Nico Büdel (27) ist Torjäger des HSC Coburg. Heute trifft er im Handball-Derby auf den Dauerrivalen HC Erlangen, zu dem Büdel im Sommer wechselt. Ein Gespräch über Fans, Beschimpfungen und persönliches Glück.

Für Nico Büdel ist das Derby eine ganz besondere Partie: Der Rückraum-Spieler wechselt zur neuen Saison aus Coburg nach Erlangen. © Sportfoto Zink / OGo



Herr Büdel, freuen Sie sich auf das Handball-Derby?

Nico Büdel: Ja, natürlich. Ich denke, in der Halle wird super Stimmung herrschen, beide Fanlager werden ihre Mannschaften so gut es geht nach vorne treiben. Die räumliche Nähe und die Rivalität sind spannend, es wird ein aufregendes Spiel werden, definitiv.

Ich frage eigentlich aus einem anderen Grund ...

Büdel: Sie meinen, wegen meines bevorstehenden Wechsels?

Genau. Vor wenigen Wochen ist Ihr Weggang vom HSC 2000 Coburg nach dieser Saison publik gemacht worden, Sie werden sich dem HC Erlangen anschließen. Nun stehen sich beide Mannschaften im für viele Fans wichtigsten Spiel des Jahres direkt gegenüber.

Büdel: Ja gut, ich spiele gegen meinen zukünftigen Arbeitgeber. Von daher ist das natürlich etwas Besonderes. Aber ich will mit Coburg trotzdem gewinnen, ich spiele diese Saison ja noch für Coburg.

Sie kennen sich ja mittlerweile aus mit so einer Situation: Vergangene Saison lief es mit der TSG Friesenheim und dem HSC Coburg ähnlich, da ging es sogar noch im direkten Duell um Punkte für den Bundesligaaufstieg.

Büdel: Ich denke, so etwas ist immer eine komische Situation, wenn man bald den Verein wechselt. Man weiß ja, was nächstes Jahr kommen wird. Aber ich habe das schon immer so gehalten, dass ich mich voll auf den Verein konzentriert habe, für den ich momentan noch spiele. Da gehe ich auch jetzt im Derby davon aus, dass das klappen wird.

Und wenn nicht, wird es heißen: "Naja, ist ja klar, dass sich der Nico Büdel gegen den HC Erlangen nicht anstrengt ..."

Büdel: Das ist das Risiko. Na klar wird es Leute geben, die nach einem schlechten Spiel sagen werden: Der ist nicht mehr voll bei der Sache. Aber so ist es nicht. Als Sportler will man nie verlieren. Daher werde ich nicht denken: Naja, egal, verlieren wir halt. Die Stimmung ist immer schlecht, wenn man verliert, das will ich unbedingt verhindern.

Söldner oder einfach Profi?

Können Sie das nachvollziehen, dass manche Fans so reagieren? Sie wechseln ja nicht zu irgendeinem Verein, sondern ausgerechnet zu dem Klub, zu dem die Coburger Fans die größte Abneigung haben.

Büdel: Klar kann ich das verstehen. Das ist immer eine besondere Situation, wenn ein Spieler zu einem direkten Rivalen wechselt, den man – warum auch immer – nicht leiden kann. Aber es wäre doch auch total schade, wenn es heißt: Der Büdel geht – und allen ist es egal. Das würde ja zeigen, dass ich nicht wichtig gewesen wäre, keine guten Leistungen gezeigt hätte. Dass man mich nicht vermissen wird. Von daher ist es irgendwie auch ganz schön zu hören: Was, der Büdel geht? Warum? Weshalb? Der hätte doch hierbleiben sollen!

Das sind die schönen Stimmen, es gibt aber auch andere.

Büdel: Ich habe da im Internet schon einmal drüber gelesen, klar. Da gibt es auch welche, die mich einen Söldner schimpfen.

Trifft Sie das?

Büdel: Ach, ich versuche, da drüber zu stehen. Im Internet wird doch allerhand gepostet, viele laden da anonym ihren Frust ab, anstatt mir das persönlich zu sagen. Das trauen sie sich dann nicht.

Und wenn das Leute sagen, die Sie schätzen? Immerhin sind Sie derzeit wieder knapp hinter Florian Billek der erfolgreichste Werfer der Coburger, man kann Ihnen nicht vorwerfen, Sie würden sich nicht zerreißen für den Verein.

Büdel: Ja, die Runde spiele ich ganz vernünftig bisher denke ich, sonst hätte Erlangen ja kein Interesse an mir gehabt, hätten sich auch andere Vereine nicht gemeldet. Man muss da insgesamt einfach drüber stehen, so ist der Job, das ist im Leistungssport nunmal so.

Was antworten Sie denn, wenn man Sie fragt, warum Sie Coburg verlassen?

Büdel: Für mich ist der HC Erlangen der nächste Schritt in der persönlichen Entwicklung. Das hat also rein sportliche Gründe, sonst würde ich den Verein nicht verlassen. Mir gefällt es gut in Coburg, ich verstehe mich gut mit den Mitspielern, das Umfeld passt. Aber ich wollte frühzeitig sicher gehen, unbedingt weiter erste Liga zu spielen. In Coburg ist das ungewiss, in Erlangen müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn da noch etwas anbrennt.

Zum Umfeld in Coburg gehört auch die Westkurve, eine nicht ganz unproblematische Fangruppierung, die immer wieder bei vergangenen Derbys für Ärger sorgte. Wie bewertet man so etwas als Coburger Spieler?

Büdel: Also, ich habe das vor zwei Jahren nicht mitbekommen, da war ich ja noch bei der TSG Friesenheim, als dieser Rauchtopf in der Arena flog. Aber ich weiß noch, dass Erlangen zu früheren Zeiten auch teilweise eher handballunübliche Fans hatte, die mit freiem Oberkörper in der Halle standen und durchaus auch mal beleidigend zur Gastmannschaft auftraten. Das habe ich selbst miterlebt. Das letzte Derby nun kam für mich aber von beiden Seiten sehr friedlich rüber.

Vereinzelt Pfiffe von den Rängen

Wie wurden Sie denn von den Fans empfangen, als der Wechsel zum HC Erlangen vor dem ersten Rückrundenspiel verkündet worden war?

Büdel: Also ich war schon bisschen nervös, muss ich zugeben. Es war sehr ungewiss, wie die Halle, die Fans reagieren werden. Ich war dann aber positiv überrascht, habe gar nichts Negatives wahrgenommen. Mir wurde nur hinterher erzählt, dass wohl auch ein paar gepfiffen haben — auf dem Feld hatte ich das gar nicht mitbekommen.

Empfanden Sie den Zeitpunkt der Bekanntgabe als unglücklich?

Büdel: Ich hatte da keinen Einfluss drauf, das haben die Vereine abgestimmt. Ich weiß auch nicht, ob man versuchen hätte sollen es länger geheim zu halten? Und ob das überhaupt möglich gewesen wäre? Sie hatten ja als Erster angerufen damals bei mir, was zeigt, dass so etwas immer durchsickern kann. Naja, irgendwie ist es mir lieber, dass es jetzt raus ist und nichts hintenrum läuft, Gerüchte die Runde machen, Vermutungen angestellt werden. Ja, ich bin froh, dass es kommuniziert ist.

So ist es sicher besser, als wenn es in dieser Woche vor dem Derby bekannt geworden wäre ...

Büdel: Ja, das wäre viel schlimmer gewesen. Jetzt ist zum Glück der erste Frust bereits abgeladen.

Ist das Derby nun eine große Chance für Sie und Ihre Mannschaft, die Saison ein wenig zu retten, vieles wieder gut zu machen?

Büdel: Ich denke schon, dass es die Fans sehr freuen würde, wenn wir das Derby gewinnen, klar. Auch uns kann ein Sieg einen Ruck geben. Es würde zeigen, dass wir es doch können, die zwei Punkte mehr würden gut tun, vielleicht helfen, eine kleine Wende herbeizuführen. Es wäre eine Ladung Selbstvertrauen für die Restrunde.

Braucht es das überhaupt noch? Coburgs letzter Sieg war am 3. Dezember, Ihre Mannschaft ist Schlusslicht. Ist der HSC Coburg überhaupt bundesligatauglich?

Büdel: Ich finde schon. Wir hatten einige knappe Ergebnisse, in vielen Spielen haben wir lange gut mitgehalten. Als dritter Aufsteiger war das zu erwarten, dass das ganz schwer wird. Aber in engen Spielen braucht man auch immer Glück. Hätten wir das mal gehabt, ein paar Spiele in Folge gewonnen, würde es anders aussehen. So haben wir zumindest gesehen: Wir können mithalten, auch an guten Tagen große Teams ärgern.

Harter Kampf um den Klassenerhalt

Zu mehr reicht es aber offensichtlich nicht.

Büdel: Uns fehlen sechs Punkte bis zum Nichtabstieg, es sind noch viele Spiele zu spielen. Wir wissen, dass es schwer wird, wir zuletzt zwei wichtige Spiele verloren haben, in denen wir unbedingt punkten wollten. Wir werden bis zum letzten Moment alles geben und versuchen, das irgendwie zu schaffen. Es kommen noch Spiele, in denen wir uns Punkte ausrechnen.

Ist das Derby so ein Spiel?

Büdel: Das Derby ist so ein Spiel, finde ich: Wir haben ein Heimspiel gegen einen Mitaufsteiger. Natürlich, wir wissen, dass Erlangen ein gutes Team hat, eine gute Runde spielt – aber wir waren schon in Erlangen nicht chancenlos.

Der HCE hat zuletzt eine beeindruckende Siegesserie hingelegt, zum ersten Mal seit 17. Dezember allerdings gegen Minden zu Hause verloren. Ein Vorteil?

Büdel: Warum nicht? Vielleicht hinterfragen die sich jetzt auch: Warum lief es nicht so richtig, was war da los? Für uns ist es in jedem Fall besser, als wenn Erlangen Minden aus der Halle geschossen hätte und jetzt mit riesigem Selbstvertrauen nach Coburg kommt.

Gibt es eine Überschrift, Herr Büdel, die Sie gern über dem Derby lesen würden? So etwas wie zum Beispiel: "Büdel zeigt es dem kommenden Arbeitgeber", oder "Büdel wirft den HCE im Alleingang ab"?

Büdel: Nein, da fällt mir keine Überschrift ein, ehrlich gesagt, die ich lesen möchte. Wichtiger wäre mir, man kann danach schreiben, dass es ein spannendes, stimmungsvolles und faires Derby zweier guter Mannschaften war.

Fragen: Christoph Benesch