Ballas: Von der Club-Reserve auf Platz zwei der 2. Liga

HANNOVER - Florian Ballas spielte einst für die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg. Den Sprung in den Profikader schaffte der Innenverteidiger jedoch nie. Nach einigen umwegen landete er nun bei Dynamo Dresden. Beim Spiel in Hannover machte er mit einem Traumtor mächtig auf sich aufmerksam.

Am ersten Spieltag verursachte er gegen seinen Ex-Klub noch einen Foulelfmeter. Nun ist Florian Ballas oben auf. © Sportfoto Zink / DaMa



Florian Ballas wechselte 2009 vom 1. FC Saarbrücken in die U17 des 1. FC Nürnberg. Nur ein halbes Jahr später kehrte er aus persönlichen Gründen ins Saarland zurück, doch wiederum eineinhalb Jahre später folgte er erneut dem Lockruf aus Nürnberg. Fortan spielte der Defensivallrounder zwei Jahre lang für die zweite Mannschaft des FCN in der Regionalliga.

Der Sprung zu den Profis gelang dem gebürtigen Saarbrücker jedoch nicht, weshalb er den Club in Richtung Hannover verließ. Dennoch blickt Ballas positiv auf seine Nürnberger Vergangenheit zurück: "Es waren zwei gute Jahre beim Club, die mich auch geprägt haben. Meine Erinnerungen sind durchweg positiv", erklärte der 23-Jährige einst auf der Webseite des FCN.

Bei den Niedersachsen lief er ebenfalls nur für die zweite Mannschaft auf, lediglich bei einem Pokalspiel von 96 spielte er 90 Minuten in der Innenverteidigung. Hannover verlor mit 0:2 beim damaligen Zweitligisten VfR Aalen. In der Rückrunde 2014 verlieh man den Abwehrmann wieder in seine Heimat nach Saarbrücken, wo Ballas einige Drittligaspiele absolvieren konnte.

Den endgültigen Durchbruch erlebte er aber erst beim FSV Frankfurt. Insgesamt 34 Zweitligaspiele absolvierte Ballas bei den Hessen, doch auch er konnte den Abstieg in der vergangenen Saison nicht verhindern. Allerdings machte der 1,96 Meter große Verteidiger auf sich aufmerksam und wurde in der Sommerpause sogar mit dem Absteiger VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. Letztendlich wechselte er jedoch zum Aufsteiger Dynamo Dresden und etablierte sich dort prompt als Stammspieler.

Den Höhepunkt feierte der 23-Jährige nun am vierten Spieltag beim Auswärtsspiel in Hannover. In der 57. Minute fasste sich Ballas ein Herz und donnerte den Ball volley aus 22 Metern mit 107 km/h in den Winkel. "Ich habe nicht lange gefackelt", erklärt Ballas dem kicker, "dass der Ball dann so eine Flugkurve genommen hat, hat mich selbst beeindruckt."

Mit seinem Tor zum 2:0-Endstand sorgte Ballas dafür, dass Dynamo Dresden nach vier Spieltagen von Tabellenplatz zwei grüßt, vor Hannover 96, dem VfB Stuttgart und dem weit abgeschlagenen 1. FC Nürnberg. Der baumlange Abwehrchef hat wohl den richtigen Schritt auf seiner Karriereleiter gewählt.

