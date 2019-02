Bam! Irres Baseball-Tor in Deutscher-Eishockey-Liga

Brett Olson sorgt mit seinem spektakulären Treffer für Aufsehen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Was für ein Ding von Brett Olson. Der US-Amerikaner, in Diensten des ERC Ingolstadt, hat gegen die Grizzlies Wolfsburg eines der wohl spektakulärsten Tore in der Geschichte der Deutschen-Eishockey-Liga erzielt. Überzeugen Sie sich selbst vom Bogenlampen-Distanzkracher - hier kommt das Video!

7:5 stand es am Ende für den ERC Ingolstadt gegen die Grizzlies Wolfsburg. Anteil am wichtigen Erfolg im Kampf um die Play-Offs hatte dabei der US-Amerikaner Brett Olson, der den Puck eigentlich in der 56. Spielminute nur klären wollte. Was dann passierte, sehen Sie einfach selbst.