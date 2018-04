Bamberg: Aufbauspieler Hickman droht Saisonaus

Womöglich kann der 32-Jährige in der Saison gar nicht mehr für Brose spielen - vor 57 Minuten

BAMBERG - In den kommenden Spielen geht es für Brose Bamberg um die Playoff-Plätze in der Basketball-Bundesliga. Ausgerechnet jetzt droht in der entscheidenden Saisonphase der komplette Ausfall von Ricky Hickman.

Ricky Hickman wird in dieser Saison eventuell gar nicht mehr für Brose Bamberg auflaufen. © Sportfoto Zink / HMI



Ricky Hickman wird in dieser Saison eventuell gar nicht mehr für Brose Bamberg auflaufen. Foto: Sportfoto Zink / HMI



Der Aufbauspieler hatte sich jüngst den Daumen der linken Hand ausgekugelt, muss noch bis nächste Woche eine Gipsschiene tragen und kann in der Zeit gar nicht trainieren, wie ein Sprecher der Franken am Dienstag sagte. Die restlichen Matches der Hauptrunde bis zum 1. Mai werde der US-Profi auf jeden Fall verpassen, je nach Heilungsverlauf droht danach aber eine weitere Auszeit in den Playoffs. Womöglich kann der 32-Jährige in der Saison gar nicht mehr für Brose spielen.

Vor Hickman hatten sich beim schwächelnden Serienmeister schon Elias Harris, Bryce Taylor und Patrick Heckmann derart verletzt, dass sie in dieser Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommen werden. Bamberg ist sieben Spieltage vor dem Ende der Punkterunde nur Tabellen-Siebter und muss damit noch um den Einzug in die K.o.-Phase kämpfen.

dpa