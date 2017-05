In einer turbulenten Partie sichert sich Brose Bamberg schließlich zwei Matchbälle für den Einzug in das Playoff-Halbfinale. Am Sonntag gewann Bamberg Spiel drei in der Viertelfinal-Serie mit 76:63 gegen die Telekom Baskets Bonn. © Sportfoto Zink / HMI

Ohne Fortuna gegen Düsseldorf: Club verliert die Wasserspiele Dauerregen vor der Partie, große Pfützen auf dem Platz und am Ende auch noch Pech gehabt. Das 2:3 gegen Fortuna Düsseldorf war für den 1. FC Nürnberg eine schwierige Partie: Für den FCN ging es um nichts mehr, Düsseldorf kämpfte noch um den Klassenerhalt. So war es am Ende auch der Wille der Rheinländer, der Club-Keeper Schäfer den Abschied etwas vermieste - und auch ein unglücklich abgefälschter Ball.

1:1-Remis am Millerntor: Benoten sie das Kleeblatt! Eine engagierte Leistung, eine gute erste Hälfte und ein Treffer von Robert Zulj reichen am Ende nur für einen Punkt: Die SpVgg Greuther Fürth trennte sich am Sonntag 1:1 vom FC St. Pauli. Jetzt sind Sie an der Reihe, benoten Sie die Kleeblatt-Profis!

Verzockt gegen die Fortuna: Benoten Sie den Servus-Rapha-Club! Kein schönes Abschiedsgeschenk! Gegen Fortuna Düsseldorf verpasste es der 1. FC Nürnberg, seinen langjährigen Keeper Raphael Schäfer mit Punkten zu verabschieden. In einer stellenweise zur Wasserschlacht verkommenen Partie setzte der Club auf seine zukünftigen Stars, ehe der Held vergangener Tage sich seinen letzten, großen Applaus abholte.