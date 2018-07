Bamberg-Forward wechselt: Wright zieht's nach Krasnodar

BAMBERG - Der zweite Ex-Bamberger hat in diesem Sommer eine neue Herausforderung in Russland gefunden. Während es Daniel Hackett zu ZSKA Moskau zog, hat Dorell Wright jetzt einen Vertrag bei Lokomotiv Kuban Krasnodar unterschrieben. Der Vertrag eines weiteren Profis wurde zudem aufgekündigt.

Dorell Wright hat bereits eine neue Aufgabe gefunden. © Sport-/Pressefoto Wolfgang Zink / HMI



Das russische Topteam, das vom früheren Alba-Coach Sasa Obradovic trainiert wird, bestätigte den Transfer am Freitag auf seiner Vereinshomepage. Demnach hat der NBA-erfahrene Forward einen Ein-Jahres-Vertrag beim diesjährigen Eurocup-Finalisten unterschrieben.

Der 32-jährige US-Forward kam Ende Oktober als Nachfolger von Quincy Miller in die Domstadt und absolvierte 34 Partien in der Bundesliga. Als Broses Topscorer stand Wright etwas mehr als 26 Minuten pro Partie auf dem Feld und sammelte in dieser Zeit 14,5 Punkte. Auch in Sachen Rebounds belegte er die teaminterne Pole Position (5,7 RpS). In der Euroleague streifte sich Dorell Wright 27 Mal das Brose-Trikot über und legte in knapp 26 Minuten 11,6 Punkte und 5,4 Rebounds auf. Der Vertrag des US-Amerikaners in Bamberg lief zum Saisonende aus und wurde nicht verlängert.

In Bamberg vom Unglück geplagt: Luka Mitrovic. © Sport-/Pressefoto Wolfgang Zink / HMI



Es ist nicht der einzige Abgang. Auch Luka Mitrovic muss gehen. Der 2,05-Meter-Forward fand wegen einer Knieverletzung nie so richtig ins Team, lief nur 19 Mal in der BBL auf. Nach der Saison musste der Serbe operiert werden, weshalb er noch bis mindestens Dezember ausfällt. "Über die Auflösungsmodalitäten des eigentlich noch bis 2020 laufenden Vertrages haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart", teilt der Verein mit.

