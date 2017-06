Bamberg möchte den Meister-Matchball verwandeln

BAMBERG - Brose Bamberg hat am Sonntag die große Chance, die Saison mit dem Gewinn der neunten Meisterschaft zu krönen. Für ihr erneutes Meisterstück benötigt Freak City noch einen letzten Sieg gegen die EWE Baskets Oldenburg. Dieser soll ab 17.15 Uhr eingefahren werden.

Zielstrebig: Janis Strelnieks und seine Bamberger wollen am Sonntag Meister werden. Foto: Sportfoto Zink / HMI



Das 88:76 in Oldenburg brachte den Titelverteidiger und amtierenden Pokalsieger nicht nur vorentscheidend mit 2:0 in Führung, sondern beschert nun drei Matchbälle, um den Threepeat (drei Meisterschaften hintereinander) zu feiern. Knüpft Brose an die bislang in den Playoffs - speziell im Halbfinale und Finale - gezeigten Leistungen an, dürfte es für Rickey Paulding und seine Oldenburger in der "Frankenhölle" sehr schwer werden, den erneuten Bamberger Titelhattrick noch zu verhindern.

Hohes spielerisches Niveau

Nachdem Oldenburg im ersten Finale vor einer Woche nach seiner anstrengenden Halbfinalserie gegen Ulm noch an beiden Enden des Feldes heillos überfordert war, zeigte das Team von Mladen Drijencic am Mittwoch in seinem Heimspiel ein anderes Gesicht - zumindest offensiv. Im Angriff zeigten die EWE Baskets ihr Potenzial, doch in der Verteidigung hatten sie den Bambergern, die ihrerseits gerade aus dem Dreierland heraus einen Sahnetag erwischten (60 Prozent Trefferquote), wenig entgegen zu setzen.

Dennoch zeigte sich Drijencic auf der Pressekonferenz nach der Partie durchaus zufrieden mit seinen Spielern: "Ich bin stolz auf die Leistung meiner Mannschaft. Sie hat heute ihr wahres Gesicht gezeigt. Aber um Bamberg zu schlagen, muss man vor allem in der Defensive ein perfektes Spiel abliefern." Weiter führte der Donnervögel-Coach aus, dass sein Team in Spiel drei ein perfektes Spiel machen und Bamberg einiges falsch machen müsse, um die Serie noch einmal um ein Spiel zu verlängern.

Rindermesse statt Spiel vier

Käme es tatsächlich zu einem vierten Finalduell zwischen beiden Mannschaften, wird dies allerdings nicht in Oldenburg, sondern in der Bremer ÖVB-Arena ausgetragen. Aufgrund einer stattfindenden Rindermesse steht die EWE-Arena am 14 Juni. nicht zur Verfügung, sodass die Niedersachsen zu einem Umzug gezwungen wären.

Bamberg will Saison beenden - mit Radosevic?

So weit soll es nach den Vorstellungen der Bamberger aber gar nicht mehr kommen, wenngleich Headcoach Andrea Trinchieri einmal Mehr davor warnt, den Gegner zu unterschätzen. "Ich erwarte in Spiel drei, dass Oldenburg alles geben wird. Das wird ein ganz schweres Spiel für uns", so der italienische Meistertrainer, der sein Team nach Spiel zwei für die gute Ballbewegung und die daraus resultierenden offenen Würfe lobte.

Ob Trinchieri am Sonntag auf Leon Radosevic zurückgreifen kann, ist aktuell noch unsicher. Der kroatische Big Man zog sich am Mittwoch in Oldenburg bereits Mitte des ersten Viertels eine Rückenverletzung zu und kam anschließend nicht mehr zum Einsatz. Sollte der Centerspieler, der zukünftig wohl auch einen deutschen Pass erhalten wird, ausfallen, hat Bambergs Übungsleiter mit Vladimir Veremeenko noch einen erfahrenen "Großen" in der Hinterhand.

Nach der Saison ist vor der Saison

Unabhängig davon, ob die aktuell noch laufende Spielzeit am Sonntag zu Ende geht, wirft die neue ihre Schatten bereits voraus. Brose-Headcoach Andrea Trinchieri soll vor einer Vertragsverlängerung in der Domstadt stehen. Ein Vollzug könnte beim Titelgewinn noch am Sonntag verkündet werden.

Weit weniger erfreulich für die Brose-Fans dürften dagegen die neuerlichen Gedankenspiele von Michael Stoschek sein. Der Brose-Chef denkt offenbar erneut über ein "Brose Franken" nach und möchte - im Falle der Euroleague-Teilnahme - wohl mehr als zwei Spiele in der Nürnberger Arena austragen. Durch ein vergrößertes Einzugsgebiet sollen neben neuen Sponsoren auch neue Fanmassen generiert werden, die dann eine mögliche neue Halle in der Bamberger Gartenstadt mit mehr als 10.000 Zuschauern füllen sollen.

So oder so steht Brose Bamberg wieder ein heißer Sommer bevor.

Benjamin Strüh