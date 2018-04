Bamberg muss längere Zeit auf Hickman verzichten

BAMBERG - Der deutsche Basketball-Meister Brose Bamberg muss voraussichtlich mehrere Wochen auf Aufbauspieler Ricky Hickman verzichten. Dieser hatte sich in der Euroleage-Partie gegen Mailand verletzt.

Ricky Hickman (rechts) wird Brose Bamberg wohl längere Zeit fehlen. Foto: Sportfoto Zink / HMI



Wie die Oberfranken mitteilten, hat sich der 32-jährige US-Amerikaner in der vergangenen Woche beim 78:83 in der Euroleague gegen Olimpia Mailand den Daumen der linken Hand ausgekugelt. Es sei aber nichts gebrochen, hieß es. In der kommenden Woche soll es weitere Untersuchungen in einer Spezialklinik geben.

In der Bundesliga hat sich Bamberg am Ostersonntag eindrucksvoll zurückgemeldet. Der Meister erwies sich nicht in Geschenke-Laune und verteidigte gegen Ludwigsburg seinen Homecourt durch einen 80:73-Erfolg.

