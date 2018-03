Bamberg vor Pflichtaufgabe gegen Göttingen

BAMBERG - Die Schlagzahl bleibt weiter hoch für die Basketballer von Brose Bamberg. Nach dem Sieg in der Euroleague gegen Malaga wartet am Sonntag in Göttingen (Jump: 19.30 Uhr) die Liga-Pflicht. Ein Sieg ist mit Blick auf das Playoff-Rennen Pflicht für die Bamberger - und dennoch warnt Trainer Luca Banchi.

Auf Punktejagd: Luca Banchi und seine Mannschaft können jeden Zähler gut gebrauchen. © Sportfoto Zink



"Ich habe ein paar Spiele der Göttinger gesehen. Sie spielen schnellen Basketball, das gefällt mir", lässt sich Bambergs Coach zitieren. Und "Wir müssen sehr smart an die Sache rangehen." Seine Mannschaft kann sich über mangelnde Belastung dieser Tage kaum beklagen: Am Mittwoch unterlagen die Domstädter auswärts im Baskenland, am Freitag feierten sie einen Heimsieg gegen Malaga.

"Natürlich kommen wir aus einem Euroleague-Doppelspieltag, dennoch müssen und werden wir das Spiel sehr ernsthaft anpacken", so Banchi. "Wir benötigen in der Bundesliga jeden Sieg, um unsere Ausgangslage zu verbessern. Wir respektieren Göttingen, aber wir fahren dorthin, um ein Statement abzugeben. Das wird nicht einfach, aber unser Job ist es, eine Lösung zu finden."

Der amtierende Deutsche Meister steht zehn Spieltage vor Rundenschluss aktuell nur auf Rang sieben, benötigt also jeden Zähler, um weiter über dem ominösen Playoff-Strich zu bleiben. Die BG Göttingen hat andere Probleme, Tabellenplatz 16 steht momentan für die Niedersachsen zu Buche.

Ein gutes Omen stellt für die Oberfranken das Hinspiel dar: Damals gewann Bamberg in eigener Halle deutlich mit 100:61 - und auch damals war es die dritte Partie binnen fünf Tagen.