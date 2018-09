Bambergs Italien-Trip: Gemischte Gefühle in Caorle

CAORLE - Brose Bamberg hat beim 12. Torneo Internazionale Citta' di Caorle den dritten Rang belegt. Nach der 88:92-Niederlage am Samstag im Halbfinale gegen De´Longhi Treviso - die erste Niederlage während der Vorbereitung - gewann das Team von Ainars Bagatskis am Tag darauf das Spiel um Platz drei gegen Reyer Venezia mit 78:64.

Bamberg-Coach Ainars Bagatskis und der beim Turnier in Caorle im zweiten Spiel geschonte Cliff Alexander haben noch einige Arbeit vor sich. Foto: Sportfoto Zink / HMI



Der Turniersieg ging, wie im vergangenen Jahr auch, an den russischen Erstligisten Avtodor Saratov. Wie schon beim vor Wochenfrist in Bayreuth, Bamberg hatte in diesem Turnier die Nase vorn, musste Broses Headcoach Ainars Bagatskis erneut ohne seine Nationalspieler Stevan Jelovac und Kristian Kullamäe sowie die sich im Aufbautraining befindenden Bryce Taylor und William McDowell-White auskommen. Zudem fehlte dem Letten am Sonntag gegen Venezia noch Cliff Alexander. Der US-Amerikaner wurde, nachdem er am Samstag gegen Treviso aufs Handgelenk gestürzt war, geschont.

Rice überragt - Schwächen in der Verteidigung

Am Samstag eröffneten die Oberfranken das international besetzte Vorbereitungsturnier mit ihrem Duell gegen den italienischen Zweitligisten De´Longhi Treviso. Beide Teams lieferten sich dabei über weite Strecken einen offenen Schlagabtausch. Dass es dabei trotz eines zwischenzeitlich zweistelligen Rückstands am Ende noch einmal eng wurde, lag vor allem an Tyrese Rice. Der US-Amerikaner zeigte mit 26 Punkten eine starke Performance, konnte die erste Niederlage in der Pre-Season allerdings nicht verhindern. Dies lag in erster Linie daran, dass die Brose-Boys defensiv keinen richtigen Zugriff auf den Gegner fanden und ihren Gegenspielern insgesamt 13 erfolgreiche Dreier gestatteten.

Auch am Sonntag konnten die Bamberger ihre Dreierlinie zunächst nur mühsam verteidigen und liefen daher gegen Venezia zunächst einem Rückstand hinterher. Ab dem zweiten Viertel standen die oberfränkischen Verteidiger dann deutlich enger an den gegnerischen Distanzschützen und bekamen die Partie so zusehends besser im Griff. Nach dem knappen 40:38-Vorsprung zur Pause war es im zweiten Durchgang wiederum Tyrese Rice, der das Heft des Handelns in die Hand nahm und seine Farben erstmals zweistellig in Führung brachte. Diese gab das Bagatskis-Team dann nicht mehr aus der Hand und feierte einen 78:64-Erfolg.

Kurztrainingslager für den Feinschliff

Bevor es für Brose Bamberg zurück in die Heimat geht, bleibt die Mannschaft noch drei Tage für ein Kurztrainingslager im italienischen Küstenort. in zwei Trainingseinheiten wird Bagatskis letzte Feinheiten einstellen. Am Dienstag findet dann noch ein Test gegen G.S.A. Udine statt, ehe man sich am 24. September den Fans in Freak City präsentiert.

