Die Ice Tigers waren einem Sechs-Punkte-Wochenende nah, nach dem 4:1 gegen München am Freitag führten sie am Sonntag schon 5:3 in Straubing. "Dämlich" hätten sie sich dann aber angestellt, bekannte Verteidiger Oliver Mebus. In der Schlussphase fingen sich die Ice Tigers noch zwei Tore, in der Verlängerung vergaben sie einen Penalty und trafen das leere Tor nicht, ehe sie dann im Penaltyschießen verloren. "Uns fehlt das, was uns schon die ganze Saison fehlt und was uns in den Vorjahren ausgezeichnet hat: der Killerinstinkt", findet Mebus. © Sportfoto Zink / ThHa