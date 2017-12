Mitten im Sommer 2016 wurde die ausgegliederte Profimannschaft des Roll- und Eissportvereins Bremerhaven dazu gezwungen, sich der Konkurrenz in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zu stellen. Es war ein stressiger Sommer – vor allem für den sehr oberpfälzischen und trotzdem sehr findigen Teammanager Alfred Prey und den Mitarbeiter im Bürger- und Ordnungsamt Bremerhaven, der dafür sorgen musste, dass die vielen Neuzugänge ihren deutschen Pass rechtzeitig erhielten. Die warum auch immer sogenannten Fischtown Pinguins hatten keine Chance, nutzten diese aber eindrucksvoll. Am Ende scheiterten sie im Viertelfinale am späteren Meister München, ein erstaunlicher Erfolg. Die Überraschung aber folgte im zweiten Jahr: Obwohl den Pinguins die besten Spieler weggekauft wurden, nerven sie ihre Gegner noch viel mehr. © Sportfoto Zink / MaWi