Halbfinale in den DEL-Playoffs, auf dem Eis geht es immer heißer her. Auch die Thomas Sabo Ice Tigers dürfen noch vom Titel träumen, um den zu holen, müssen Nürnbergs bissigste Tiger aber erst einmal den Eisbären Berlin das Fell über die Ohren ziehen. Wie das klappt? NZ-Sportredakteur Florian Jennemann verrät's im Halbfinal-Bandencheck!Was bisher geschah: Den Ice Tigers ebneten drei Auswärtssiege in Köln den Weg, den Eisbären drei Heimsiege – ins Halbfinale haben es beide geschafft, jeder eben auf seine Weise. Dort bestreiten Nürnberg und Berlin in der Deutschen Eishockey Liga nun die zweite Playoff-Serie gegeneinander. Die erste gewannen die Ice Tigers im Frühjahr 2015 in der Quali für die Endrunde mit 2:1-Siegen. Beide Teams stritten sich gegen Ende der Hauptrunde 2017/2018 um den zweiten Platz. Berlin setzte sich durch und genießt deswegen im Halbfinale Heimrecht.Die Saison-Bilanz zwischen beiden Mannschaften: Die Ice Tigers gewannen alle vier Spiele (4:2, 2:1 n. P., 3:2 n. V., 2:1 n. P.) gegen den siebenfachen Deutschen Meister. © Tina Fengler