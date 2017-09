Was bisher geschah: Nichts. Also fast nichts. Zumindest in Relation zu dem, was noch geschehen wird. Die Ice Tigers hatten einen faktisch perfekten Start. Der Cheftrainer war trotzdem sauer, Rob Wilson weiß, dass sein Team weiß, dass es besser spielen kann als sie das gegen Iserlohn die Fans hat wissen lassen. Derweil hat die Düsseldorfer EG zu Hause verloren und in Straubing gewonnen. Beides hat keinerlei Auswirkungen auf das direkte Aufeinandertreffen am Freitag (19.30 Uhr) in der Arena Nürnberger Versicherung. Zu diesem frühen Zeitpunkt beginnt die Saison mit jedem Spiel von Neuem. © Sportfoto Zink / ThHa