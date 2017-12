Eine Neuauflage des Playoff-Viertelfinals: Am Sonntag sind die Thomas Sabo Ice Tigers bei den Augsburger Panthern gefragt. Nach zwei Niederlagen in den vergangenen Tagen soll für Nürnberg dabei wieder ein Dreier herausspringen. Worauf die Ice Tigers in Augsburg achten müssen? NZ-Redakteur Florian Jennemann hat im aktuellen Bandencheck die Antwort!Was bisher geschah: Vier Siege aus fünf Spielen – so lautete die Augsburger Bilanz zum Saisonstart. Unter anderem war ein klares 4:0 gegen Nürnberg dabei. Mit den Panthern musste gerechnet werden, so der allgemeine Tenor. Anfang Dezember befinden sich die Fuggerstädter in einer unangenehmen Lage. Als Vorletzter haben sie zehn Punkte Rückstand auf Platz zehn und die Play-off-Qualifikationsrunde. Auf Rang sechs und die direkte Teilnahme am Viertelfinale sind es 14. Nürnberg hat sich von dem 0:4 in Augsburg längst und schnell erholt. Die Ice Tigers bewegen sich kontinuierlich in der Spitzengruppe. © Sportfoto Zink / ThHa