Was für ein Auswärtssieg: Der 1. FC Nürnberg zeigte sich beim mSV duisburg äußerst treffsicher. Mikael Ishak mit drei Toren, Eduard Löwen traf zweimal, dazu noch Cedric Teuchert.

Nach der unglücklichen 0:1-Heimniederlage gegen St. Pauli fand der 1. FC Nürnberg beim MSV Duisburg zurück in die Erfolgsspur. Und wie: Beim 6:1-Auswärtssieg offenbarte der Club in der Defensive zwar einige Schwächen, doch Offensiv zeigte sich der FCN effizient. Der Kantersieg in Bildern!