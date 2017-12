Personalprobleme und eine schwache Vorstellung in Wolfsburg. Bei den Thomas Sabo Ice Tigers hing man zuletzt ein wenig durch, doch das soll sich gegen die Kölner Haie ändern. NZ-Sportredakteur Florian Jennemann mit den Infos vor der prestigeträchtigen Partie in der Domstadt. Was bisher geschah: Wegen seiner unnahbaren Art war Cory Clouston in Köln nicht das, was man als Fanliebling bezeichnen würde. So lange es in Köln sportlich lief, stand das aber im Hintergrund. Doch Mitte November schwächelten die Haie und den Zuschauern gefielen einige Entscheidungen von Clouston gar nicht. Also war Schluss für den Kanadier, der von Peter Draisaitl abgelöst wurde. Der arbeitete von September 2011 bis zum Sommer 2012 bei den Ice Tigers ebenfalls als Cheftrainer. © dpa