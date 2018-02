Auch wenn die Stimmung locker ist und die Bilder ein bisschen an "Cool Runnings" erinnern: Zur Gaudi ist das jamaikanische Frauen-Bobteam, das kurz vor den Olympischen Winterspielen in Herzogenaurach vorbeischaut, nicht in Südkorea. "Das Ziel ist eine Platzierung unter den Top Ten", erklärt die in Schwaig wohnende Trainerin Sandra Kiriasis, die neben sieben Weltmeistertiteln 2006 in Turin selbst Olympia-Gold holte.