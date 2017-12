Topspiel am Sonntagabend: Die Thomas Sabo Ice Tigers müssen zum letzten Spiel des Jahres 2017 nicht nur nach München, sondern auch vor rund 10.000 Zuschauern um Punkte beim Deutschen Meister kämpfen. Wie das gelingt? NZ-Sportredakteur Florian Jennemann hat's im aktuellen Bandencheck zusammengefasst.Was bisher geschah: Seit sieben Spielen konnte der Deutsche Meister Red Bull München nicht mehr gegen die Thomas Sabo Ice Tigers gewinnen. Zuletzt kontrollierte Nürnberg den Titelverteidiger beim 5:1 in Franken komplett. München holte dafür 2016 und 2017 den Titel. Raten Sie mal, was den Ice Tigers wichtiger wäre als eine Siegesserie gegen München. © Sportfoto Zink / ThHa