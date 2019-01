Am Mittwoch verloren die Ice Tigers zum dritten Mal in Folge, der Abstand zu den Pre-Playoff-Plätzen wird immer größer. Nun kommt in den Augsburger Panthern eine Spitzenmannschaft in die Arena. Der Bandencheck!Die Ice Tigers haben die letzten drei Spiele verloren, zuletzt am Mittwochabend mit 1:4 bei EHC München. Auch die Augsburger Panther haben im selben Zeitraum nur einmal gewonnen, da allerdings mit 8:1 gegen das Schlusslicht Schwenningen ziemlich deutlich. Am Mittwoch setzte es für den AEV dann aber eine herbe Niederlage, in Bremerhaven leuchtete nach 60 Minuten ein 5:0 auf der Anzeigetafel. Dennoch ist Augsburg die Überraschung der Saison und hat sich in der Top 4 der DEL festgesetzt. © Sportfoto Zink / ThHa