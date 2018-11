Bis zum Freitagabend überwog zwölf Tage lang die gute Laune. Zuerst verteilten sich die Ice Tigers quer über Europa und genossen ihre Freizeit, danach hatten sie genug Zeit, um im Training an ihren Schwächen zu arbeiten. Dann aber reisten sie nach Bremerhaven, wo der Neustart nach der Pause beim 1:2 misslang. Schwenningen hingegen ließ am Donnerstagabend aufhorchen und besiegte den amtierenden deutschen Meister aus München nach Verlängerung. © Sportfoto Zink / ThHa

Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Offensiv-Trio bringt den Club gegen Usti nad Labem auf die Siegerstraße Souveräner Sieg im Testspiel! Am Samstag war der 1. FC Nürnberg in Schwaig zu Gast, um die Länderspielpause mit einem Test gegen den tschechischen Zweitligisten FK Usti nad Labem zu überbrücken. In der ersten Hälfte legten Ishak, Salli und Co. den Grundstein für einen souveränen 4:2-Erfolg. Wir haben die Bilder aus Schwaig!

Bandencheck: Das wird für die Ice Tigers in Bremerhaven wichtig Zeit wird's, dass es wieder weitergeht! Nach der Deutschland-Cup-Pause brennt das Eis in der DEL wieder. Die Thomas Sabo Ice Tigers müssen am Freitag nach Bremerhaven. Nach dem Kantersieg gegen Iserlohn will das Jiranek-Team weiter in der Erfolgsspur bleiben.

Brutaler Sonntag bei Union: Zeugnisse fürs ausgeknockte Kleeblatt Wittek-Verletzung, Doppelschlag, 0:3 nach 30 Minuten, dazu Auseinandersetzungen im Kleeblatt-Block, ein Schiri-Aussetzer sowie ein Slapstick-Gegentor in Hälfte zwei! Der Sonntagsausflug der Spielvereinigung nach Berlin war in jeglicher Hinsicht ein Fiasko. Bemühte Fürther kassierten einen Nackenschlag nach dem anderen. Dass es keine gute Leistung war, die zur Niederlage beitrug, wird jedoch anhand der Noten deutlich.