Erst am Mittwoch duellierte man sich in Nürnberg, jetzt begegnen sich beide Mannschaften am Seilersee schon wieder. Treffen zwischen den Ice Tigers und den Roosters waren in dieser Saison immer reich an Toren. Dreimal sahen sich die Nürnberger und die Iserlohner bereits in dieser Spielzeit, dabei gab es ein 7:1 und am Mittwoch einen 5:2-Sieg im Nachholspiel für die Franken sowie einen 6:3-Erfolg für die Sauerländer. Mit der Partie am Sonntag ist dann aber wohl Schluss mit den Torfestivals. Für Iserlohn wird das Erreichen der Playoffs eher nicht mehr machbar sein. © Sportfoto Zink / ThHa