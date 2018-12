Drei Siege am Stück währte die längste bislang längste Erfolgsserie der Ice Tigers in dieser Saison. Am Freitag endete sie auf eigenem Eis beim 1:2 gegen die Kölner Haie. Wie gut die Nürnberger die Niederlage weggesteckt haben, die zustande kam, weil alte Probleme wieder auftraten, müssen sie nun beim Spitzenreiter in Mannheim zeigen. © Sportfoto Zink / ThHa