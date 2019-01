Ist plötzlich nicht mehr so wichtig. Seit Freitagabend, kurz vor zehn Uhr, müssen die Thomas Sabo Ice Tigers nicht mehr auf ihre Konkurrenten schauen. Sie allein haben es im Handschuh, Platz neun und damit die Teilnahmeberechtigung an den Playoffs zu halten. Wobei die bisherigen drei Partien gegen den ERC Ingolstadt keinesfalls unerheblich waren: drei Partien, drei Niederlagen, das jüngste 0:3 war ein tiefer Tiefpunkt in einer an vermeintlichen Tiefpunkten nicht armen Nürnberger Spielzeit. © Sportfoto Zink / ThHa