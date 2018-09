Bandencheck: Die Ice-Tigers-Vorschau gegen den Vizemeister

NN-Sportredakteur Sebastian Böhm blickt auf das spannende Kräftemessen - vor 5 Minuten

NÜRNBERG - Viel passiert ist im DEL-Betrieb ja noch nicht. Was bislang passiert ist, war für die Eisbären aus Berlin, die heute die Nürnberger Arena besuchen, indes noch unerfreulicher als für die Ice Tigers. Gewonnen haben die Titelaspiranten beide nicht. Ein paar Hinweise darauf, ob die Hausherren gegen die Hauptstädter heute jubeln können, gibt vielleicht der Bandecheck!

In der Champions Hockey League waren die Thomas Sabo Ice Tigers und die Berliner Eisbären zuletzt mit unterschiedlich großem Erfolg unterwegs. In der DEL setzte es für die heutigen Kurt-Leucht-Weg-Kontrahenten eine Auftaktniederlage, wobei Nürnberg zumindest einen Punkt in Schwenningen ergattern konnte. Was beim Aufeinandertreffen des Gaudet-Teams mit dem Vizemeister zu beachten ist, erläutert NN-Sportredakteur Sebastian Böhm.