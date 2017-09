Was bisher geschah: Augsburg und Nürnberg beeindrucken zurzeit den Rest der Deutschen Eishockey Liga, auch wenn Statistiken derzeit immer noch Momentaufnahmen sind. In der Tabelle liegen die Ice Tigers vorne, siegten in vier spielen viermal. In Überzahl setzen die Panther aktuell die Bestmarke. Satte 36,84 Prozent ihres Powerplays sind erfolgreich. Das ist mehr als beachtlich. © Sportfoto Zink / MaWi