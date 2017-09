Das Scheitern Marcus Kehles vor dem leeren Mannheimer Tor im fünften Achtelfinalspiel 1996; die Prügelei zwischen Miroslav Maly und Rob Cimetta; die Prügelei zwischen John Craighead und Mike Stevens; der Schlagschuss von John Craighead in der Verlängerung des ersten Finalspiels 1999; die vergebene 2:0-Führung im vierten Finalspiel 1999; der tanzende Pavel Cagas auf dem Tor nach dem fünften Finalspiel 1999; die Provokationen René Corbets; überhaupt: René Corbet; die Verschlagenheit Jochen Hechts im Viertelfinale 2005; die unberechtigte Strafzeit gegen Justin Mapletoft im ersten Finalspiel 2007; das verlorene Laufduell von Scott King, Augenblicke danach; das 200. DEL-Tor von Martin Jiranek im dritten Finalspiel 2007 und das Comeback Robert Müllers; Jochen Hechts ungeahndetes Foul an David Printz im fünften Viertelfinalspiel 2015; die vier Nürnberger Siege in der Punkterunde 2015/2016. Und. Und. Und. Die Rivalität zwischen den Thomas Sabo Ice Tigers und den Adlern aus Mannheim garantiert für nahezu jedes weitere Aufeinandertreffen eine neue Geschichte. Das wird am Sonntag ab 16.30 Uhr nicht anders sein. Übrigens: Sowohl die Ice Tigers als auch die Adler haben am Freitag verloren. Mannheim aber bereits zum dritten Mal in Folge. © Sportfoto Zink / ThHa