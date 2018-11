Viel passiert ist nicht zwischen Augsburg und Nürnberg in dieser Saison. Wirklich nicht viel. Fast gar nichts, wenn man so will. Ein Duell gab es 2018/2019 bisher, das gewannen die Panther in Nürnberg mit 1:0 durch einen Treffer von Routinier Christoph Ullmann. © Roland Fengler

Faustkampf und "Schnauze voll": Ice Tigers unterliegen Wild Wings Eigentlich wollten die Thomas Sabo Ice Tigers gegen den Tabellenletzten aus Schwenningen mit einer guten Leistung die Wende einleiten. Doch alles kam anders: Mit einer blutleeren Vorstellung verloren die Nürnberger mit 0:2 und brachten die eigenen Fans gegen sich auf.

Offensiv-Trio bringt den Club gegen Usti auf die Siegerstraße Souveräner Sieg im Testspiel! Am Samstag war der 1. FC Nürnberg in Schwaig zu Gast, um die Länderspielpause mit einem Test gegen den tschechischen Zweitligisten FK Usti nad Labem zu überbrücken. In der ersten Hälfte legten Ishak, Salli und Co. den Grundstein für einen souveränen 4:2-Erfolg. Wir haben die Bilder aus Schwaig!

Bandencheck: Das wird für die Ice Tigers gegen Schwenningen wichtig Der Neustart nach der Länderspielpause ist den Ice Tigers misslungen. Nach dem 1:2 in Bremerhaven am Freitagabend kommt nun der Tabellenletzte aus Schwenningen in die Arena - allerdings mit mächtig Rückenwind. Warum? NN-Sportredakteur Michael Fischer verrät es im neuen Bandencheck.