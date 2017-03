Basketball: TV Fürth 1860 verlieren das Derby

Basketball-Bayernliga der Frauen: 60er unterliegen Herzogenaurach - vor 41 Minuten

FÜRTH - FÜRTH — Die Hoffnungen der Basketballfrauen des TV Fürth 1860, das letzte Bayernliga-Heimspiel der Saison 2016/17 mit einem Sieg zu beenden, haben sich nicht erfüllt.

Katja Cörüt (rechts) vom TV Fürth 1860 im Zweikampf um den Ball mit der Herzogenauracherin Alexia Coutaz. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Nachbar TS Herzogenaurach gab sich keine Blöße und hatte bei seinem 70:45 (30:20)-Sieg das Geschehen sicher im Griff. Obwohl Gastgeber Fürth unerwartet bis auf Nina Rohrbach komplett antreten konnte, gaben bereits die ersten fünf Minuten mit einer 12:2-Führung der Turnerschaft die Richtung vor.

Hinterherlaufen war angesagt – gegen den athletisch und spielerisch überlegenen Tabellenzweiten eine zu schwere Aufgabe. "Gekämpft haben alle", lautete das Fazit von Trainer Fabian Süßner, aber der Gegner besaß unter den Körben Vorteile, die sich in der Punktausbeute entscheidend bemerkbar machten. Während bei Herzogenaurach vier Spielerinnen zweistellig punkteten, schaffte das keine Fürtherin.

Dennoch, so Süßner, habe es Phasen gegeben, "in denen wir das Ergebnis besser hätten gestalten können". Aber zu häufig machten den 60ern Fehlpässe und Fehlwürfe einen Strich durch die Rechnung. Schon beim 20:30 zur Halbzeit zeichnete sich die Niederlage ab, an der es nach dem dritten Viertel (31:52) keinen Zweifel mehr gab.

Und es passte zu den Derbys gegen Herzogenaurach, dass es auch diesmal nicht ohne Verletzung abging. Julia Harms stürzte kurz vor Schluss in einem Laufduell unglücklich aufs Knie; eine Untersuchung später im Fürther Klinikum bestätigte die schlimmsten Befürchtungen glücklicherweise nicht und ergab "nur" eine schwere Knieprellung. Ihr Einsatz zum Saisonabschluss am Sonntag beim Meister BG Litzendorf ist jedoch höchst unwahrscheinlich.

TV 1860: Sabina Bukalo-Peter 8, Katja Cörüt 6, Server Gökkaya 8, Julia Harms 6, Denice-Nicole Heiselbetz, Michaela May, Britta Petersen 2, Stefanie Schackow 6, Jasmine Tomasek 9.

Ferner: Post SV Nürnberg gegen BG Litzendorf 55:57, DJK Bamberg II gegen SG Oerlenbach/Ebenhausen 63:36, Tuspo Heroldsberg gegen Regensburg Baskets 47:51.

Tabelle: 1. Litzendorf 15/30, 2. Herzogenaurach 15/24, 3. Nürnberg 15:22, 4. TTL Bamberg 15/18, 5. DJK Bamberg II 15/14, 6. TV Fürth 1860 15/12, 7. Regensburg 16/10, 8. Heroldsberg 15/6, 9. Oerlenbach/Ebenhausen 15/0.

wp