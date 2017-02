Bayern-Ausgleich in der 97. Minute, der BVB begeistert

Ingolstadt macht in Frankfurt einen Schritt aus dem Keller - vor 2 Minuten

BERLIN - Die Bayern kamen mit Champions-League-Schwung nach Berlin! Doch Ibisevic bringt die Hertha in Front, Berlins Führung hält bis in die 97. Minute. Und sonst so? Borussia Dortmund demontiert Wolfgsburg vor der leeren Südtribüne und Ingolstadt landet in Frankfurt einen Coup.

+++ Hier folgen in Kürze die Spielberichte vom Samstag +++

