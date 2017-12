Bayern empfängt Hannover - Heißes Duell auf Schalke

MÜNCHEN - Der 14. Spieltag in der Bundesliga läuft, am Samstag kommt es in sechs Spielen zu heißen Duellen. Die Bayern bekommen es mit Hannover 96 zu tun, Leipzig muss im Verfolgerduell nach Hoffenheim und am Abend kämpft Köln auf Schalke um den ersten Saisonsieg. Bereits am Freitag konnte der HSV nach fünf Auswärtsniederlagen in Serie wieder punkten.

Seit sieben Spielen ungeschlagen: Geht die Serie der Knappen auch gegen Köln weiter?



Seit sieben Spielen ungeschlagen: Geht die Serie der Knappen auch gegen Köln weiter? Foto: Ina Fassbender/dpa



SC Freiburg - Hamburger SV 0:0

Der SC Freiburg und der Hamburger SV haben sich in einem Kellerduell der Fußball-Bundesliga 0:0 getrennt. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit erspielten sich die Freiburger am Freitagabend nach dem Wechsel eine leichte Feldüberlegenheit, konnten diese aber nicht in Tore ummünzen.

Viel Zweikämpfe, aber nichts Zählbares. Zum Auftakt des 14. Spieltags in der Bundesliga haben sich der SC Freiburg und der Hamburger SV torlos getrennt. © dpa



Viel Zweikämpfe, aber nichts Zählbares. Zum Auftakt des 14. Spieltags in der Bundesliga haben sich der SC Freiburg und der Hamburger SV torlos getrennt. Foto: dpa



Mit dem Remis hält der HSV die Freiburger weiter mit zwei Punkten auf Distanz, die Badener verharren auf dem Relegationsplatz. Für die Hamburger ging eine Serie von fünf Auswärtsniederlagen in Folge zu Ende. Die Freiburger, für die das Remis eigentlich zu wenig war, zeigten im Mittelfeld ansehnliche Kombinationen, erspielten aber kaum Torchancen.