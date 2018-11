Bayern patzt, Top-Trio gewinnt, Werder erkämpft Punkt

Dortmund baut seinen Vorsprung auf den Rekordmeister weiter aus - vor 38 Minuten

MÜNCHEN - Fortuna Düsseldorf gelingt in München eine kleine Sensation. Gegen den Aufsteiger verspielt der FC Bayern einen zwei-Tore-Vorsprung. Tabellenführer Borussia Dortmund siegt dank Luks Piszczek mit 2:1 in Mainz. Am Sonntag gab der SC Freiburg spät eine Führung aus der Hand und Gladbach zauberte.

Bremens Yuya Osako und Freiburgs Jannik Haberer haben eines im Blick: den Ball. © Patrick Seeger, dpa



Bremens Yuya Osako und Freiburgs Jannik Haberer haben eines im Blick: den Ball. Foto: Patrick Seeger, dpa



Borussia Mönchengladbach - Hannover 96 4:1 (2:1)

Borussia Mönchengladbach hat seinen Höhenflug in der Fußball-Bundesliga mit dem neunten Heimsieg in Serie fortgesetzt. Das Team von Trainer Dieter Hecking bezwang am Sonntag Hannover 96 mit 4:1 (2:1) und ist nach dem zwölften Spieltag weiter Tabellenzweiter, vier Punkte hinter Borussia Dortmund. Vor 48.692 Zuschauern im Borussia-Park schossen Thorgan Hazard (7. Minute), Michael Lang (44.), Lars Stindl (58.) und Denis Zakaria (76.) die Treffer für die Gastgeber. Für Hannover erzielte Bobby Wood nach 22 Sekunden das bislang schnellste Tor dieser Bundesliga-Saison, mehr gelang dem Tabellen-16. aber nicht.

SC Freiburg - SV Werder Bremen 1:1 (1:0)

Werder Bremen hat seine sportliche Krise gestoppt und beim SC Freiburg zumindest einen Teilerfolg gefeiert. Die Mannschaft von Coach Florian Kohfeldt kam am Sonntag im Breisgau zu einem 1:1 und vermied damit die vierte Niederlage nacheinander in der Fußball-Bundesliga. Freiburgs U21-Nationalspieler Luca Waldschmidt (42. Minute) hatte per Elfmeter für die verdiente Führung der Freiburger gesorgt. In der Nachspielzeit gelang dem Schweden Ludwig Augustinsson aber noch der Ausgleich für Werder (90.+2).

Dodi Lukebakio erzielt alle drei Treffer für die Fortuna beim FC Bayern. © Matthias Balk



Dodi Lukebakio erzielt alle drei Treffer für die Fortuna beim FC Bayern. Foto: Matthias Balk



FC Bayern München - Fortuna Düsseldorf 3:3 (2:1)

Der Bayern-Absturz geht weiter. Beim 3:3 (2:1) gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf verspielte der Serienmeister der letzten sechs Spielzeiten zweimal einen Zwei-Tore-Vorsprung. Mann des Tages in der mit 75.000 Zuschauern ausverkauften Allianz Arena war Fortuna-Stürmer Dodi Lukebakio, der alle drei Treffer für die Fortuna erzielte (44./77./90.+3 Münute). Die Krönung war der Treffer in der Nachspielzeit. Fassungslos standen die Münchner Fußballer nach dem Abpfiff und der verspielten 3:1-Führung vor der lautstark pfeifenden Fankurve. Der Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Dortmund erhöhte sich auf neun Punkte!

FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund 1:2 (0:0)

Mit einem Traumtor hat Lukasz Piszczek Borussia Dortmund einen mühevollen Arbeitssieg beim FSV Mainz 05 beschert und die Konkurrenz im Meisterrennen auf Distanz gehalten. Der Pole traf am Samstag mit einem Schuss in den Winkel (76. Minute) zum 2:1 (0:0)-Erfolg des weiter ungeschlagenen Tabellenführers der Fußball-Bundesliga. Millionen-Joker Paco Alcácer (66.) hatte die Gäste nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung in Führung geschossen, die Robin Quaison (70.) vor 33.305 Zuschauern in der ausverkauften Opel Arena umgehend egalisierte. Mit 30 Zählern vergrößerte Dortmund sein Polster auf Branchenprimus Bayern München auf nunmehr neun Punkte.

FC Augsburg - Eintracht Frankfurt 1:3 (0:1)

Die Blitzstarter von Eintracht Frankfurt haben das Bundesliga-Jubiläum des FC Augsburg verdorben und sind zumindest für eine Nacht erster Verfolger von Spitzenreiter Borussia Dortmund. Der hellwache Pokalsieger feierte am Samstag beim 3:1 (1:0) in der Fuggerstadt seinen sechsten Bundesligasieg in den vergangenen sieben Partien und kletterte vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz. Die Augsburger müssen sich nach der Niederlage in ihrem 250. Bundesligaspiel allmählich wieder nach unten orientieren. Nach nicht einmal einer Minute brachte Jonathan de Guzman (1. Minute) die Frankfurter vor 30.660 Zuschauern mit einem Turbostart in Führung. Sebastien Haller (47.) mit seinem neunten Saisontor knapp zwei Minuten nach Wiederanpfiff und schließlich Ante Rebic (68.) bescherten den Tempofußballern aus Hessen im siebten Anlauf ihren Bundesliga-Premierensieg in Augsburg. Dem kurz zuvor eingewechselten Sergio Cordova (90.) gelang nur noch der Ehrentreffer.

Hertha BSC - TSG 1899 Hoffenheim 3:3 (1:2)

Valentino Lazaro hat 1899 Hoffenheim den fünften Sieg in Serie verdorben und Hertha BSC vor einer tiefen Herbstkrise bewahrt. Der 22 Jahre alte Österreicher erzielte am Samstag in der 87. Minute in einer packenden Bundesliga-Partie den 3:3 (1:2)-Endstand mit einem krachenden Fernschuss. Damit verpassten es die Gäste trotz einer 3:1-Führung, den erhofften Schwung mit ins Champions-League-Spiel am Dienstag gegen Schachtjor Donezk mitzunehmen, in dem sie ihre Minimalchance auf ein Weiterkommen wahren wollen. Die Hertha blieb zwar in der Fußball-Bundesliga zum sechsten Mal nacheinander ohne Sieg, sammelte aber dank der starken Aufholjagd Pluspunkte bei den Fans vor der Mitgliederversammlung am Montag. Vor 44.508 Zuschauern trafen neben Lazaro noch Vedad Ibisevic (13.) und der eifrige Mathew Leckie (71.) für die Gastgeber. Kerem Demirbay schon in der ersten Minute, Andrej Kramaric (10.) und Ermin Bicakcic (55.) hatten die Hoffenheimer der Einstellung des Vereinsrekords von fünf Siegen in Serie nahe gebracht.

VfL Wolfsburg - RB Leipzig 1:0 (0:0)

Der VfL Wolfsburg hat die Erfolgsserie von RB Leipzig und den eigenen Abwärtstrend beendet. Am Samstag besiegte das Team von Trainer Bruno Labbadia die zuvor zehn Spiele lang unbesiegten Gäste verdient mit 1:0 (0:0). Jerome Roussillon (50. Minute) schoss den VfL vor 22.832 Zuschauern zum ersten Bundesligasieg seit rund einem Monat. Wolfsburg hatte von den vorherigen neun Ligaspielen nur diese eine Ende Oktober beim Aufsteiger Fortuna Düsseldorf für sich entschieden.

dpa