Bayern sind Herbstmeister - Dortmund kriselt weiter

FCB gewinnt in Frankfurt - Schalke am Abend in Gladbach gefordert - vor 1 Stunde

FRANKFURT - Die Bayern sind wieder Herbstmeister: Durch das 1:0 in Frankfurt bauen die Münchner ihren Vorsprung weiter aus. In Dortmund kriselt's derzeit weiter - der BVB verlor erneut, diesmal gegen Bremen. Am Abend kann Schalke mit einem Sieg in Mönchengladbach noch auf Rang zwei klettern.

Franck Ribéry und Arturo Vidal dürfen jubeln: Die Bayern sind Herbstmeister © Arne Dedert/dpa



Eintracht Frankfurt - Bayern München 0:1 (0:1)

Der FC Bayern München steht schon zwei Spieltage vor dem Hinrunden-Ende als Herbstmeister fest. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga gewann am Samstag glücklich mit 1:0 bei Eintracht Frankfurt und profitierte gleichzeitig vom Patzer seines Verfolgers RB Leipzig.

Arturo Vidal köpfte schon in der 20. Minute das Siegtor für den Deutschen Meister. Auch der Videobeweis kam diesmal in einem besonders bemerkenswerten Fall zum Einsatz: Schiedsrichter Harm Osmers zeigte dem Frankfurter Marius Wolf in der 72. Minute nach einem Foul an James Rodriguez die Rote Karte. Der 22-Jährige war schon auf dem Weg in die Kabine, als diese Entscheidung wieder zurückgenommen und in eine Gelbe Karte abgeschwächt wurde. Kevin-Prince Boateng winkte seinen Kollegen wieder aufs Feld zurück.

Borussia Dortmund - Werder Bremen 1:2 (0:1)

Die Tage von Peter Bosz bei Borussia Dortmund scheinen gezählt. Beim 1:2 in der von Medien als Endspiel für Bosz deklarierten Partie gegen Werder Bremen musste das Team des niederländischen Fußball-Lehrers am Samstag einen weiteren empfindlichen Rückschlag hinnehmen. Damit setzte der BVB seine Negativserie mit nunmehr acht Bundesligaspielen ohne Sieg fort. Vor 81.160 Zuschauern im Signal Iduna Park besiegelten die Bremer Torschützen Maximilian Eggestein (26.) und Theodor Gebre Selassie (65.) die bereits fünfte Saisonniederlage des Revierclubs.

Damit entfernen sich die Dortmunder immer weiter von den avisierten Champions-League-Rängen. Daran konnte auch der zwischenzeitliche Ausgleich durch Pierre-Emerick Aubameyang (57.) nichts ändern. Für Werder war es der erste Saison-Auswärtssieg und eine weitere Bestätigung für die Ende Oktober getroffene Entscheidung, auf Trainer Florian Kohfeldt als Nachfolger von Alexander Nouri zu setzen.

RB Leipzig - FSV Mainz 05 2:2 (2:1)

Drei Tage nach dem Aus in der Champions League ist RB Leipzig auch in der Fußball-Bundesliga ins Straucheln gekommen. Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl musste sich am Samstag gegen den FSV Mainz 05 mit einem 2:2 zufrieden geben, bleibt zu Hause aber ungeschlagen. Vor 32.817 Zuschauern in der Red Bull Arena trafen Kevin Kampl (29. Minute) mit seinem ersten Saisontor und Nationalstürmer Timo Werner (45.+2) für die Sachsen. Robin Quaison (39.) und Emil Berggreen (87.) sorgten für den wichtigen Punktgewinn der Mainzer im Abstiegskampf.

Der Verfolger lässt Federn: RB Leipzig spielt gegen Mainz nur Remis. © Robert Michael/AFP



Gleich dreimal kam der Videoassistent zum Einsatz: Vor Quaisons und Werners Tor – beide Male mit der richtigen Entscheidung. In der 88. Minute entschieden die Assistenten nach einem Foul an Werner nicht auf Elfmeter und bestätigten damit die Entscheidung von Referee Patrick Ittrich, der in der 74. Minute Mainz-Trainer Sandro Schwarz auf die Tribüne schickte.

Hamburger SV - VfL Wolfsburg 0:0

Der Hamburger SV steckt weiter in der Gefahrenzone der Fußball-Bundesliga fest. Trotz einer über weite Strecken überlegen geführten Begegnung kamen die Hanseaten am Samstag im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Ende nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Vor 45.226 Zuschauern hatte der zuvor zweimal nacheinander im Volksparkstadion erfolgreiche HSV zwar die klar besseren Chancen, vermochte diese aber nicht in das siegbringende Tor umzumünzen. Die schwachen Gäste erkämpften sich eine Woche nach dem Heim-Triumph über Borussia Mönchengladbach einen glücklichen Punkt.

Die Hamburger, die sich am letzten Spieltag der vergangenen Saison gegen den VfL durch ein spätes Tor von Luca Waldschmidt zum 2:1-Sieg den direkten Klassenverbleib gesichert hatten, mussten ohne Bobby Wood auskommen. Für den an Knieproblemen leidenden Amerikaner kam Talent Tatsuya Ito ebenso in die Startformation wie überraschend der Brasilianer Walace für Kapitän Gotoku Sakai. Bei den Niedersachsen kehrte Maximilian Arnold nach Rotsperre zurück. William vertrat den erkrankten Gian-Luca Itter (Bronchitis) auf der linken Abwehrseite.

VfB Stuttgart - Bayer 04 Leverkusen 0:2 (0:1)

Bayer 04 Leverkusen hat die Heimserie des VfB Stuttgart nach 361 Tagen beendet und ist zumindest vorerst auf einen Champions-League-Platz vorgerückt. Die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich siegte zum Auftakt des 15. Spieltags mit 2:0 (1:0) und damit als erstes Team überhaupt in diesem Jahr bei den Schwaben.

Kai Havertz (20. Minute) sowie Lars Bender (80.) erzielten am Freitagabend vor 54.650 Zuschauern die Treffer für die Werkself, die nun seit zehn Spielen in der Fußball-Bundesliga unbesiegt ist und auf Rang vier steht.

dpa