Bayern trifft fünfmal - Füllkrug nicht

NÜRNBERG - Zum Abschluss der 20. Runde lud Hannover den VfL Wolfsburg zum Niedersachsen-Derby an die Leine. Im Fokus bei 96 stand Ex-Nürnberger Niclas Füllkrug, der in den letzten drei Spielen fünfmal genetzt hatte, diesmal aber ohne Torerfolg blieb. Am Samstag wurde Kölns Aufholjagd gebremst. Beim HSV glückte Bernd Hollerbach einen ordentlichen Auftakt. Die Bayern ließen sich derweil auch von zwei frühen Gegentoren nicht schocken.

Ein Bild aus glücklicheren Zeiten: Niclas Füllkrug setzte seine Tore-Show gegen Wolfsburg nicht fort. © dpa



Bayer Leverkusen - Mainz 2:0 (0:0)

Bayer Leverkusen ist in der Bundesliga wieder auf Rang zwei geklettert. Die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich besiegte am Sonntag den FSV Mainz 05 mit 2:0 (0:0). Vor 25.471 Zuschauern sorgten Leon Bailey (48. Minute) und Wendell (68./Foulelfmeter) gegen die vom Abstieg bedrohten Gäste aus Rheinhessen für die Tore. Durch den Heimerfolg steht Leverkusen punktgleich mit dem Dritten FC Schalke 04 auf dem zweiten Tabellenplatz 16 Zähler hinter Spitzenreiter Bayern München. Die seit 16 Auswärtsspielen sieglosen Mainzer hingegen rücken immer näher an die Abstiegsränge.

Werder Bremen - Hertha BSC Berlin 0:0

Werder Bremen hat einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf verpasst. Die Norddeutschen trennten sich im Samstagabendspiel der Fußball-Bundesliga 0:0 von Hertha BSC und bleiben mit einem Punkt vor dem Hamburger SV auf dem Relegationsplatz.

Einen Treffer des Bremers Maximilian Eggestein in der zehnten Minute erkannte Schiedsrichter Bastian Dankert nach Rücksprache mit Videoassistent Jochen Drees wieder ab. Thomas Delaney hatte den Berliner Fabian Lustenberger zuvor im Mittelfeld gefoult. Hertha bleibt nach dem Remis auf Rang elf.

FC Bayern München - TSG Hoffenheim 5:2 (2:2)

Der FC Bayern München hat sich beim nächsten Schritt zur deutschen Fußball-Meisterschaft auch nicht von einem schnellen Zwei-Tore-Rückstand bremsen lassen. Beim 5:2 (2:2) im Offensiv-Spektakel gegen 1899 Hoffenheim ließen Robert Lewandowski (20. Minute) mit seinem 18. Saisontor, Jérôme Boateng (25.), Kingsley Coman (63.), Arturo Vidal (66.) und der eingewechselte Sandro Wagner (90.) mit seinem ersten Bayern-Treffer den anfänglich verdutzten Spitzenreiter doch noch über einen Sieg jubeln.

Mark Uth (3. Minute) per Nachschuss bei einem Elfmeter von Bayern-Leihgabe Serge Gnabry und Gnabry (12.) selbst hatten den mutigen Tabellenneunten am Samstag vor 75.000 Zuschauern in Führung gebracht.

VfB Stuttgart - FC Schalke 04 0:2 (0:2)

Der FC Schalke 04 hat die Abstiegssorgen des VfB Stuttgart vergrößert und seine eigenen Ambitionen auf einen Startplatz in der Champions League untermauert. In einer lange Zeit einseitigen und unspektakulären Partie gewannen die Schalker am Samstag verdient 2:0 (2:0), holten den ersten Sieg im Jahr 2018 und eroberten Rang zwei in der Fußball-Bundesliga zurück.

Naldo (14. Minute) und Amine Harit mit einem verwandelten Foulelfmeter (19.) sorgten vor 55.096 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena früh für klare Verhältnisse gegen vor allem in der ersten Halbzeit erneut erschreckend einfallslose Stuttgarter.

1. FC Köln - FC Augsburg 1:1 (1:0)

Der Tabellenletzte 1. FC Köln hat seine Aufholjagd im Kampf gegen den sechsten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga mit einem Remis fortgesetzt. Nach drei Siegen in Serie bedeutet das 1:1 (1:0) gegen den FC Augsburg allerdings einen kleinen Rückschlag.

Die Mannschaft von Trainer Stefan Ruthenbeck hat jetzt 13 Zähler – und trifft am kommenden Freitag auf Borussia Dortmund mit dem ehemaligen Kölner Chefcoach Peter Stöger. Milos Jojic brachte Köln in der 40. Minute in Führung, Caiuby glich per Kopf aus (77.).

RB Leipzig - Hamburger SV 1:1 (1:1)

Bernd Hollerbach hat die Pleiteserie des Hamburger SV gleich bei seinem Debüt gestoppt. Der neue Coach der abstiegsgefährdeten Hanseaten durfte sich am Samstag über ein 1:1 (1:1) beim Champions-League-Aspiranten RB Leipzig freuen. Nach einem frühen Rückstand durch Bruma (9. Minute) gelang Filip Kostic (29.) der Ausgleich.

Nach vier Niederlagen in Serie unter Hollerbach-Vorgänger Markus Gisdol war es für den Tabellenvorletzten der Fußball-Bundesliga ein kleiner erster Schritt aus der Krise. Für die Leipziger ist das Remis ein Rückschlag: Die Sachsen holten aus den vergangenen sieben Spielen nur einen Sieg und gerade mal sechs Punkte.

Borussia Dortmund - FC Freiburg 2:2 (1:1)

Wenig Tempo, kaum Spielwitz, kein Selbstvertrauen - bei Borussia Dortmund wird die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit auch mit Pierre-Emerick Aubameyang immer größer. Obwohl der Torjäger trotz der anhaltenden Spekulationen über seinen Wechsel zum FC Arsenal in die Startelf zurückkehrte, kam das Team von Trainer Peter Stöger gegen den SC Freiburg nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus.

Trotz der Tore von Shinji Kagawa (9.) und Jeremy Toljan (90.+3) gerät der avisierte Champions-League-Platz zunehmend in Gefahr. Vor 81.360 Zuschauern traf Nils Petersen (21./68.) zum verdienten Remis der seit nunmehr acht Spielen ungeschlagenen Freiburger.

Eintracht Frankfurt - Borussia M'Gladbach 2:0 (1:0)

