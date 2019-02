Bayern will bei der Hertha Wiedergutmachung

Leipzig könnte gegen die Wölfe zum ersten Mal das Viertelfinale erreichen - vor 1 Stunde

BERLIN - Nach dem Pokal-Wahnsinn in Dortmund und dem Ausscheiden der beiden Erstligisten Leverkusen und Nürnberg startet am Mittwochabend die zweite Hälfte der Achtelfinals. In einer Partie trifft erneut ein Bundesligist auf einen Zweiligisten, während im Duell aus der ersten Spielklasse Leipzig und Wolfsburg um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen und Hertha BSC Berlin die Bayern empfängt.

Nicht nur Müller war nach der 1:3-Pleite gegen Leverkusen sprachlos. Bei der Hertha soll es besser werden. © Patrik Stollarz / afp



Nicht nur Müller war nach der 1:3-Pleite gegen Leverkusen sprachlos. Bei der Hertha soll es besser werden. Foto: Patrik Stollarz / afp



+++ Hier geht's später zur Livekonferenz +++

STAMMGAST: Rekord-Pokalsieger FC Bayern ist Stammgast im Viertelfinale. Zehn Mal nacheinander stand er in der Runde der letzten Acht. Das elfte Mal soll mit einem Sieg bei Hertha BSC (20.45 Uhr/ARD und Sky) folgen. Für Trainer Niko Kovac ist Berlin ein besonderer Ort – nicht nur weil er dort geboren wurde. Im Olympiastadion holte er im Mai mit Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal.

PREMIERE: Der RB Leipzig dagegen war noch nie im Viertelfinale des DFB-Pokals. Das soll sich am Mittwoch (18.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg ändern. Schon zweimal standen sich Leipzig und Wolfsburg im Pokal gegenüber: Beim Debüt der Sachsen 2011/2012 besiegte der damalige Regionalligist den VfL Wolfsburg mit 3:2, 2014/2015 unterlagen sie als Zweitligist mit 0:2 im eigenen Stadion.

ANSAGE: Nach der 3:0-Erlösung im Abstiegskampf der Bundesliga gegen Mainz 05 will der FC Augsburg nun im Pokal nachlegen. "Wir sind der Bundesligist. Es ist der Anspruch, dass wir gegen den Zweitligisten definitiv weiterkommen", sagte Trainer Manuel Baum vor dem Spiel (18.30 Uhr/Sky) bei Holstein Kiel. Sein Kollege Tim Walter kontert: "Dass Augsburg den Willen hat, hier zu gewinnen, ist normal. Aber sie müssen erst einmal gegen uns spielen."

T-FRAGE: Vor dem Bundesliga-Duell (20.45 Uhr/Sky) zwischen Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf mussten sich beide Trainer mit der T-Frage beschäftigen: Schalkes Domenico Tedesco entschied sich für Ralf Fährmann. Fortuna-Coach Friedhelm Funkel setzt auf Winter-Zugang Jaroslav Drobny statt auf Stammkeeper Michael Rensing. Der 39-Jährige wird sein Pflichtspiel-Debüt für die Düsseldorfer geben.

dpa, ako